中小企業勾勒永續轉型新路徑 多元產業齊聚成果發表

由願景工程基金會攜手KPMG安侯永續發展顧問公司舉辦的「中小企業永續轉型與創新工作坊」，第五部曲「實踐企業永續路徑圖」成果發表會，12月23日在台北市青青時尚花園會館舉行。多家參與輔導的中小企業於會中分享永續轉型策略，呈現不同產業在ESG浪潮下的實踐經驗與未來布局。

工作坊期望陪伴中小企業一步步走過永續轉型的思考歷程。課程前四部曲先從釐清企業面對永續經營的關鍵趨勢與轉型決心出發，透過產業案例與企業宣示凝聚共識；再進一步引導企業辨識自身價值鏈與利害關係人，盤點重大性議題；接著以未來情境推演，協助企業提前看見潛在風險與挑戰；並在第四階段聚焦可持續的商業與營運模式，將衝擊轉化為具體回應策略，為最終成果發表奠定實踐基礎。

本次活動匯聚機械製造、文化旅遊、生活消費、汽車工業與生命服務等多元產業，參與企業包括大光長榮機械、The One 異數宣言、皇室羽毛、聖岱實業、眾鈴汽車與五湖園生命智慧園區。各企業團隊於成果發表中，分享如何結合前四堂課的學習成果，依自身產業特性擬定永續策略與具體行動方向，並由 KPMG 與願景工程基金會導師團隊提供回饋與建議。

成立於 1998 年的大光長榮機械，深耕精密模床設備製造逾二十年。營業部經理李浩宇指出，隨著精密加工技術進入紅海市場，企業若未主動轉型，將難以因應產業升級挑戰。

透過參與工作坊，公司將「智慧製造」與「ESG」納入核心策略，未來將以高效率設備協助客戶提升生產力，並凸顯模床在產業鏈中的關鍵角色。KPMG 安侯永續董事總經理黃正忠建議，模床屬中游設備，卻是航太、醫療、汽車與電子產業不可或缺的基礎，其價值有待被更多人理解與看見。

文化與生活產業代表The One異數宣言，從「使命感經濟」出發詮釋永續。品牌總監張珮綺表示，品牌以藝術生活與深度旅遊為核心，結合地方創生與文化體驗，吸引企業進入南園，將其作為ESG實踐場域。

願景工程基金會執行長袁慧芬建議，實體場域存在規模限制，未來可思考如何將影響力由場域向外擴散，透過文化策展與跨域合作，創造區域性的共好商機。

生活消費品牌皇室羽毛分享以「延長使用」取代「快速消費」的永續實踐。業務經理黃哲偉表示，皇室希望一床羽絨被能陪伴消費者一輩子，因此導入可清洗、翻新與升級的Royal Care服務，減少不必要的浪費。

團隊導師建議，品牌可聚焦「保護與溫暖」的核心概念，將羽絨來源、人道取得與製造到銷售的完整流程，轉化為更清楚、有感的品牌故事，強化市場溝通。

以OEM、ODM為主的聖岱實業從製造現場最可控的地方著手推動永續。研發部經理張祺紳坦言，一開始不知道該從哪裡做起，因此選擇從工廠內部開始著手，先汰換高耗能設備，全面導入智慧電表，透過數據掌握各製程用電狀況，找出改善重點。

導師團隊提醒，企業除內部改善外，也應加強對外溝通，讓低碳與差異化優勢被市場看見，才能在競爭激烈的產業中取得先機。

眾鈴汽車結合日本五十鈴的技術精神與台灣製造實力，逐步將ESG納入營運管理。永續協理葉淑紅表示，課程讓團隊從迷惘中找到方向，逐步聚焦在人力資源、道路安全與循環經濟等重大議題。

導師團隊鼓勵，在燃油車仍為主流的過渡期，執行碳盤查、提升引擎效率與可靠性，同樣是重要的社會貢獻；但同時也需思考在自動化與AI導入後，如何設計更符合不同世代期待的工作模式。

生命服務產業五湖園生命智慧園區，「以人為本」出發詮釋永續。行銷部PM黃皓恆表示，園區多年來在環境、公司治理與人文創新上持續累積基礎，並屢獲政府評鑑肯定。未來將進一步深化職場支持與教育關懷，讓永續不只是制度，而是一種長期陪伴與照顧。

黃正忠也指出，在動盪的時代，人在生命的最後時刻「有沒有交代」差別很大。正因如此，每一個人、每一個組織，都更需要在自己的崗位上持續努力，承擔對社會與未來的永續責任。

活動最後，KPMG安侯永續董事總經理黃正忠以「展望2030的中小企業變局」為題總結指出，中小企業唯有及早準備、清楚定位自身價值，才能在轉型浪潮中站穩腳步。

他強調產業趨勢自動化與節能環保兩大方向已非常明確，但服務的對象終究離不開人。企業應「以終為始」重新校準品牌精神、對外溝通與發展策略。此次成果發表，不僅呈現中小企業多元而具體的永續實踐，也為台灣中小企業描繪出一條更具韌性的方向與未來路徑。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。