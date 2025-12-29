最低工資調漲！經濟部補貼特定製造業 全職最多每月910元

因應最低工資調漲及國際情勢變動衝擊製造業營運，經濟部產業發展署今（29）日指出，在政府調漲最低工資後，經濟部與勞動部於115年合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少10%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。

勞動部於114年9月26日召開最低工資審議會，決議自115年1月1日起，每月最低工資由2萬8590元調升至2萬9500元，時薪由190元調升至196元。考量近期國際情勢變動恐加重製造業營運負擔，政府並於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中，編列20億元經費，補貼受衝擊事業因最低工資調漲所增加的薪資差額。

經濟部指出，依補貼作業要點規定，補貼對象須依法完成公司、商業或有限合夥登記，且具製造業稅籍，其營業額於114年5、6月至115年3、4月任一期，較前一年同期減少達10%以上者，可申請115年1月至6月期間補貼，全職員工每人補貼上限5460元，部分工時員工每人補貼上限2880元。

此外，勞動部也說明，本次最低工資補貼方案將納入移工。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，受國際情勢影響的傳統產業與中小企業，正是聘用移工的主要族群，若將移工排除在補貼範圍之外，將削弱政策對產業及勞工的實質支持效果。

經濟部產業發展署表示，補貼申請自115年1月15日起受理至6月30日止，或經費用罄為止，採線上申請，相關作業要點可至經濟部產業競爭力發展中心網站查詢。