管制新增「零售包裝」與「網購包裝」 環境部公布減塑新目標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部29日宣布減塑新目標，管制項目由4項擴大為6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」，未來也將落實「6品項×6行動」核心架構，由公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等六大場域率先著手，也就是2030年內用不提供免洗餐具，也就是未來連鎖餐飲業也將納入內用不用免洗餐具的行列。

環境部表示，過去減塑採取「禁限用」作法，雖然成效顯著，但強制性措施對民眾生活韌性的挑戰日益增加。為此，環境部徵詢環團、產業及傾聽近5,000則民眾建議，發現社會期待的是「有方向、有選項、做得到」的務實作法，未來將調整策略，導入循環經濟，從源頭進行綠色設計與減量。

參考歐盟《包裝及包裝廢棄物規章（PPWR）》趨勢，環境部正式設定轉型指標，也就是以2024年為基準年，設定2030年一次性石化塑膠產品減量5％、2035年減量10％的階段性目標，在新里程碑架構下，管制項目由4項擴大為6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」，未來將落實「6品項×6行動」核心架構，由公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等六大場域率先著手。

在「購物袋與餐具」部分，未來將推廣「減塑市集」，鼓勵自備或使用二手袋；2030年內用不提供免洗餐具，也就是未來包括連鎖餐飲業、大型企業、大型活動、公部門、外送平台，都將納入內用不用免洗餐具的行列。

未來將擴大自備優惠飲料杯與吸管，並於觀光景點與賽事建立循環杯系統；輔導替代材質並推廣就口杯；零售與網購部分，將鼓勵業者鼓勵包裝輕量化、單一材質及使用再生料；網購則推動最適包裝與導入科技技術減量。

環境部表示，僅採取禁限用管制將面臨瓶頸，下一階段將以更務實的對策、更細膩的措施，來引導形成減塑文化。未來將藉由法令工具、經濟誘因等方式，引導企業從產品設計著手，提出對環境更友善之產品或作法；未來也將建置數位化工具，記錄民眾減廢行為之成效，並輔以獎勵機制，引導民眾改變習慣。

