付款一嗶搞定！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，限時享Uber Eats優惠

百貨公司採購、大賣場補貨、朋友聚餐請客，現在只要一支手機，就能優雅結帳，不再手忙腳亂！Apple Pay感應支付，只需用iPhone或Apple Watch靠近感應式讀卡機，不到一秒就能完成付款，無論是家庭主婦日常採買、學生課後休閒活動消費、銀髮族進行日常支付，都能免除翻找錢包、攜帶卡片或忘記密碼的困擾。線上購物更可免輸入卡號即可完成付款動作。這種無負擔的輕快節奏，正是Apple Pay帶來的日常新體驗。現在郵政VISA金融卡正式支援Apple Pay，讓跨世代各族群都能輕鬆支付，同步推出限時好禮，邀你一起展開更聰明、更自在的日常生活。

購物時提著大包小包，手機付款可免去騰出手、翻找信用卡的麻煩。 圖／motionelements 提供

限時優惠：綁卡、消費、拿好禮，一步到位！

即日起至115年2月28日，活動期間內只要將你的郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，並首次使用 Apple Pay 任刷3筆不限金額，就能獲得Uber Eats 88元優惠。(限量 34,000份，每帳戶限領1份，送完為止) 不論你是在實體通路消費、享受美食聚餐或線上購物，都能輕鬆完成任務，把好康帶回家。

只要將郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，即可使用手機付款，輕鬆、便利又安全。 圖／motionelements 提供

郵政VISA金融卡綁定Apple Pay五大亮點

郵政VISA金融卡具備「帳戶有多少就刷多少、不會透支」的特性，對於想控制預算、聰明省錢的消費者來說，是非常方便實用的選擇。現在多了Apple Pay助陣，更具備以下五大亮點：

1.Apple所有裝置都能用

Apple Pay內建於iPhone、Apple Watch、Mac、iPad以及Apple Vision Pro。只需選擇常用的裝置，在Apple「錢包」加入郵政VISA金融卡，即可隨時隨地自由付款，手錶、手機、電腦通通都是你的行動錢包！

2.實體、線上、App內消費全都能刷

全球已有數百萬個商家支援Apple Pay。不論你到超市、百貨、加油站或是在電商平台網購，都能使用Apple Pay以郵政VISA金融卡付款，快速又直覺(部分特約商店不適用，例如：全聯、全家或7-11超商等)。

3.一眼或一指，付款更直覺

使用Apple Pay結帳時不用拿出實體卡片、不需輸入卡號及CVC，只要看一眼（Face ID）或輕觸一下（Touch ID），就能完成付款，省時省力。

4.支付安全再升級，你的卡只有你能用

每一筆交易都需經過裝置驗證：Face ID、Touch ID或密碼。此外，你的郵政VISA金融卡卡號不會傳給商家，Apple伺服器也不會儲存卡號資訊。若裝置遺失，只要使用「尋找」App，即可暫停卡片功能，確保使用安全。

5.原卡友優惠照常享有

使用Apple Pay仍享有郵政VISA金融卡現金回饋，不影響既有權益，只是支付方式變得更簡單了！

馬上綁定，88元好禮等你帶走！

如何綁定郵政VISA金融卡到Apple Pay？步驟超級簡單！直接在iPhone上打開Apple「錢包」加入卡片，或透過行動郵局App即可完成。現在綁卡後用Apple Pay以郵政VISA金融卡付款，任刷3筆不限金額，就能把Uber Eats 88元好禮帶回家，享受便利支付，加碼小確幸！(優惠數量有限，贈完即止)

趕快行動，體驗更聰明、更輕鬆、更安全的行動支付新生活！活動資訊請參閱活動網頁：https://twm5g.co/5sTrb