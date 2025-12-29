關稅不確定性壓抑信心 12月消費者信心指數仍悲觀

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中央大學台經中心公布12月消費者信心指數（CCI）。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
民眾信心續探底，對景氣與投資態度轉趨保守。中央大學台經中心公布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，月減0.35點、年減10.31點，不僅連續下滑，也較去年同期明顯走低，顯示消費者對未來半年整體經濟前景仍偏悲觀，民眾對未來半年的消費與投資行為仍將偏向保守。

從六項分項指標觀察，本月僅「家庭經濟狀況」與「物價水準」小幅上升，其餘四項同步下滑。其中下滑幅度最深的是「購買耐久性財」，指標降至95.94點；其次為「投資股票時機」降至26.37點，年減高達26.62點，反映多數民眾仍不認為股市是進場好時點。「國內經濟景氣」81.39點，「國內就業機會」71.6點，年減幅度均超過6點，顯示對經濟與勞動市場的樂觀程度明顯不如去年。

CCI 各項分數介於0至200，100點為中立水準，低於100即代表民眾對未來半年看法偏保守。從絕對水準來看，12月 CCI 的六項指標全數落在100點以下，均屬「偏向悲觀」區間。

中央大學台經中心執行長吳大任解釋，12月消費者信心指數雖小幅下滑，但整體仍可視為「持平狀態」；至於耐久性財貨指標下跌，跌幅也不顯著，因耐久財涵蓋家電等項目，評估因為年底的採購旺季，加上普發現金一萬元的支撐效果，讓下跌壓力被抵銷，讓跌幅趨緩。

吳大任分析，但總體消費信心遲遲無法回升，主因仍是不確定性偏高，包括台美關稅談判結果尚未出爐，以及美國貿易擴張法232條款中，半導體相關政策仍處空窗期。雖然整體出口仍維持強勁，但勞動市場呈現M型化，無薪假（減班休息）人數從年初的2、3千人增至9千人，也讓內需信心持續受壓。這些不確定因素可能在明年逐步揭曉，經濟與消費信心走勢「可能大好、也可能大壞」，關鍵仍取決於關稅與政策結果。

中央大學終身榮譽教授單驥指出，明年經濟走勢仍高度不確定，消費信心呈現膠著狀態，但背後潛藏不容忽視的風險。首先，川普可能再啟動關稅相關政策，以及企業提前搶單所形成的順差能否延續，都是關鍵變數；其次，美國經濟本身也面臨壓力，美國國債規模預估2026年將超過40兆美元，每年利息支出逾1.2兆美元，已占年度必要財政支出約四分之一，未來半年財政與經濟前景充滿變數。

此外，單驥分析，目前 AI 熱潮是否出現泡沫仍難以判斷，若明年上半年未發生重大衝擊，景氣或許仍可延續，但一旦情勢反轉，對台灣影響不容小覷；當前環境下仍須戒慎恐懼，不能因短期榮景而掉以輕心。

