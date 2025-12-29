快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

勞保紓困貸款1月2日截止受理 已撥款逾30億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞保局29日提醒，2026年勞保紓困貸款將於2026年1月2日截止受理，請有需求的勞工儘速向土地銀行提出申請。截至上一個工作日12月26日下午4時止，勞保紓困貸款申請件數9萬9,518件，已經核准件數7萬5,675件；撥款件數3萬218件，金額30億1,907萬元。

⭐2025總回顧

勞保局表示，2026年勞保紓困貸款即將於2026年1月2日截止受理，如有需求且符合申請資格的勞工朋友，請儘速至土地銀行入口網站申請，可直接於線上完成申請、簽約及對保手續，全程e化免臨櫃；亦可至土地銀行各地分行辦理。

勞保局提到，申請後可透過該行網站查詢辦理進度及核定結果。只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約七個工作天會撥入帳戶，原則上會在農曆春節前收到貸款。

勞保紓困貸款每人最高可貸10萬元，貸款期間三年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，依據目前利率，前六個月每月僅需繳利息180元，自第七個月開始每月繳本息3,427元。

凡參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息，即符合申請申請資格。

另外，近日勞工朋友詢問較多關於勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請2026年勞保紓困貸款，勞保局說明，凡於受理期間內，還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，亦可再申辦本次貸款。

勞保局提醒，本局或土地銀行絕不會通知以ATM進行任何操作，若收到不明的簡訊連結也不要任意開啟，以免個資遭竊取，若有疑問可撥打勞保局電話或反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。

勞保 土地銀行 保險

延伸閱讀

麥當勞CEO：如果不怕傷到你的自尊心 我給你1句職涯建議

積欠國民年金8年…她一次「全額繳清」！過來人曝關鍵：很值得

總預算未通過…衛福部：明年元旦將逾7千名新生兒 無法領10萬生育補助

最低工資115年元旦調漲 月薪2萬9500元、時薪196元

相關新聞

明年春節1招放16天 連假經濟效益最大是這行業

台灣明年將有9個連假，雖然不少資方認為，放假太多，對於台灣的經濟成長率會形成衝擊，但對內需業者來說，只要是放假，特別是連假，民眾出門意願提高，就會很明顯的刺激消費，也成了大利多，包括餐飲、百貨、旅遊業者都在期待「連假經濟」的效益。假日的效益有多大，是否能帶動經濟成長？

下座護國神山在哪？ 賴總統點名這兩產業

賴清德總統28日表示，台灣未來重要的護國神山，除了台積電（2330）外，第一個是國防工業，台灣科技、基礎工業都很強，在非...

賴總統點名國防、生技 將成未來護國神山

賴清德總統昨（28）日表示，台灣未來重要的護國神山，除了台積電外，第一個是國防工業，台灣科技、基礎工業都很強，在非紅供應...

從高齡化到ESG企業職場健康成為未來競爭力關鍵

專家：健康管理須走向制度化與科技化 在高齡化與少子化同步加速的時代，企業職場健康已成為 ESG 架構中「S（社會面）」不可忽視的核心課題。當員工健康直接影響留任率、生產力與組織韌性，企業亟需從一

賴總統接受專訪談國防自主 聚焦六大重點

賴清德總統日前接受媒體專訪，專訪場景選在位於南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠，這也是首度有總統專訪直接前進營...

股債齊漲齊跌黃金ETF崛起 投資組合搭對了長短期兼賺

近一年來金價漲勢驚人，投資人若想投資黃金，是買實體黃金、黃金存摺、還是ETF（指數型股票基金）較佳？專家指出，倘若黃金用ETF的方式來投資，在匯率風險方面，由於保證金本身的機制，運用了期權的槓桿，因此相較於黃金存摺或實體黃金，是所有的部位100%要承擔匯率風險，投資黃金ETF只要承擔其中的10%至20%，且免徵證所稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。