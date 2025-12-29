勞保紓困貸款1月2日截止受理 已撥款逾30億元

勞動部勞保局29日提醒，2026年勞保紓困貸款將於2026年1月2日截止受理，請有需求的勞工儘速向土地銀行提出申請。截至上一個工作日12月26日下午4時止，勞保紓困貸款申請件數9萬9,518件，已經核准件數7萬5,675件；撥款件數3萬218件，金額30億1,907萬元。

勞保局表示，2026年勞保紓困貸款即將於2026年1月2日截止受理，如有需求且符合申請資格的勞工朋友，請儘速至土地銀行入口網站申請，可直接於線上完成申請、簽約及對保手續，全程e化免臨櫃；亦可至土地銀行各地分行辦理。

勞保局提到，申請後可透過該行網站查詢辦理進度及核定結果。只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約七個工作天會撥入帳戶，原則上會在農曆春節前收到貸款。

勞保紓困貸款每人最高可貸10萬元，貸款期間三年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，依據目前利率，前六個月每月僅需繳利息180元，自第七個月開始每月繳本息3,427元。

凡參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息，即符合申請申請資格。

另外，近日勞工朋友詢問較多關於勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請2026年勞保紓困貸款，勞保局說明，凡於受理期間內，還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，亦可再申辦本次貸款。

勞保局提醒，本局或土地銀行絕不會通知以ATM進行任何操作，若收到不明的簡訊連結也不要任意開啟，以免個資遭竊取，若有疑問可撥打勞保局電話或反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。