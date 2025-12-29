賴總統點名國防、生技 將成未來護國神山
賴清德總統昨（28）日表示，台灣未來重要的護國神山，除了台積電（2330）外，第一個是國防工業，台灣科技、基礎工業都很強，在非紅供應鏈下，未來可望成為護國神山；第二是生物科技產業，特別這幾年政府完善法令，他認為相關產值很快就會破兆。
2025總回顧
賴總統日前接受電視台專訪，專訪內容昨日播出。
主持人問，台積電是護國神山，未來還有哪些產業可能成為護國神山？賴總統首先點名國防工業，他先前提出1.25兆元國防特別預算，將分八年編列，每年約1,560億元，有三目標：打造「台灣之盾」、AI化的攻防體系、扶植自主國防工業，簡單講就是分層防禦、高度感知、有效攔截。
其次是生物科技產業，賴總統指出，這幾年來，政府不斷完善相關法令，例如2021年通過《生技醫藥產業發展條例》、2024年通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》、2025年通過《全民健康保險資料管理條例》。現在每年相關產值約七、八千億元，他認為很快就有機會破兆元。
