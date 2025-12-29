台灣人壽 最佳壽險品牌獎八連霸

台灣人壽二○二五年橫掃六十七項國內外大獎，八連霸全球品牌雜誌、全球商業觀點與國際財經雜誌的「台灣最佳壽險品牌」、「台灣最佳壽險公司」及「台灣年度創新壽險公司」三大獎；蟬聯「國家品牌玉山獎」傑出企業類首獎；更首度摘下全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構ＩＤＣ「亞洲智慧保險領導企業」殊榮，為台灣唯一獲獎的壽險公司。

台灣人壽以客戶為中心創新數位服務，獨創「高齡錄音ＡＩ智能質檢」將客戶對答內容即時線上驗證、提高錄音成功率，有溫度的數位力贏得今年ＩＤＣ「亞洲智慧保險領導企業」稱冠同業。商品研發亦與時俱進，「台灣人壽骨動溢生醫療定期健康保險」打造業界最齊全筋骨與神經外科專屬保障，榮獲保險業亞洲、國家品牌玉山獎及保險信望愛等獎項肯定。

因應長壽世代，台灣人壽首創「健康樂活管家」，打造健康樂齡生態圈，榮獲數位銀行家「全球傑出客戶服務創新獎」、亞洲企業商會「健康衛生推廣獎」等五項國內外大獎。

台灣人壽更發揮保險核心本業推展公益，連續十一年捐贈微型保險保費，守護經濟弱勢族群，迄今幫助逾四十七萬人次，蟬聯金管會微型保險競賽「業務績優獎」與「身心障礙關懷獎」；亦以行動助攻政府能源轉型，綠色投融資承諾金額已逾六百億元，榮獲金管會「六大核心及公共建設投資競賽—專業投資組獎」肯定。