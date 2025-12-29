2026年公告土地現值 竹市、彰縣地王出爐 寶座不變

近一年來金價漲勢驚人，投資人若想投資黃金，是買實體黃金、黃金存摺、還是ETF（指數型股票基金）較佳？專家指出，倘若黃金用ETF的方式來投資，在匯率風險方面，由於保證金本身的機制，運用了期權的槓桿，因此相較於黃金存摺或實體黃金，是所有的部位100%要承擔匯率風險，投資黃金ETF只要承擔其中的10%至20%，且免徵證所稅。

2025-12-28 11:30