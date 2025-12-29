聽新聞
0:00 / 0:00

2026年公告土地現值 竹市、彰縣地王出爐 寶座不變

聯合報／ 記者郭政芬林敬家／連線報導
彰化2026年公告土地現值及公告地價，地王仍由彰化市的民族路東側，介於中華路至合作金庫彰營支庫商業區蟬聯。圖／彰化縣府提供
彰化2026年公告土地現值及公告地價，地王仍由彰化市的民族路東側，介於中華路至合作金庫彰營支庫商業區蟬聯。圖／彰化縣府提供

新竹市與彰化縣2026年公告土地現值與公告地價相繼出爐，整體調整幅度不大，且房產市場交易量下滑，縣市政府地價評議皆採取審慎、平穩策略，兩處地王繼續蟬連。

⭐2025總回顧

新竹市地價評議委員會評定，2026年公告土地現值平均漲幅為2.93％，公告地價平均漲幅3.06％，調整結果將於明年1月1日公告。全市最高地價持續由城隍廟旁中山路角地蟬聯，每坪約151萬元。地政處長何憲棋指出，近來市場呈現交易量下降、價格相對穩定，委員經充分討論後，評定公告土地現值占市價比例為92.06％，兼顧市場現況與民眾負擔。

地政處說明，公告地價為每兩年調整1次，委員考量整體經濟情勢、稅捐負擔能力及區段均衡性，選擇對市民影響較小方案，全市公告地價調整後占市價比例為19.56％。稅務局預估，明年約48％市民地價稅不受影響，另有約39％增幅在300元以下。

就區域表現而言，科商重畫區、光埔一期、關長重畫區生活機能成熟，交易相對熱絡；光埔二期工程與道路提前通車，改善慈雲路廊交通瓶頸，也帶動價格與商業活動，成為本次漲幅較高區域。相對地，火車站前舊城區因人流與商業型態轉變，市府適度調降地價，期望減輕稅負、促進活化。

彰化縣方面，2026年公告土地現值整體較今年微調2.16％，公告地價較2024年調升3.64％，全縣26鄉鎮市、7720個地價區段中，約3成維持凍漲。縣府地政處指出，地價調查期間交易量下滑、價格僅微幅上揚，市場已轉為「量縮價穩」，投資與交易動能趨於保守。

彰化地王仍由彰化市民族路商業區蟬聯，公告土地現值每坪約71.3萬元、年增0.61％，公告地價每坪約30.9萬元，與前期持平。

新竹市地王為城隍商圈鄰中山路角地。圖／市府提供
新竹市地王為城隍商圈鄰中山路角地。圖／市府提供

延伸閱讀

竹市東大路工地下陷鑑定出爐 市府裁處最高罰鍰3萬元

地王未換人市場先降溫 彰化3成地價區段凍漲

竹市115年地王出爐 城隍廟旁中山路角地每坪151萬 這區漲幅最大

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨若禮讓國民黨選總統

相關新聞

下座護國神山在哪？ 賴總統點名這兩產業

賴清德總統28日表示，台灣未來重要的護國神山，除了台積電（2330）外，第一個是國防工業，台灣科技、基礎工業都很強，在非...

2026年公告土地現值 竹市、彰縣地王出爐 寶座不變

新竹市與彰化縣2026年公告土地現值與公告地價相繼出爐，整體調整幅度不大，且房產市場交易量下滑，縣市政府地價評議皆採取審...

從高齡化到ESG企業職場健康成為未來競爭力關鍵

專家：健康管理須走向制度化與科技化 在高齡化與少子化同步加速的時代，企業職場健康已成為 ESG 架構中「S（社會面）」不可忽視的核心課題。當員工健康直接影響留任率、生產力與組織韌性，企業亟需從一

賴總統接受專訪談國防自主 聚焦六大重點

賴清德總統日前接受媒體專訪，專訪場景選在位於南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠，這也是首度有總統專訪直接前進營...

股債齊漲齊跌黃金ETF崛起 投資組合搭對了長短期兼賺

近一年來金價漲勢驚人，投資人若想投資黃金，是買實體黃金、黃金存摺、還是ETF（指數型股票基金）較佳？專家指出，倘若黃金用ETF的方式來投資，在匯率風險方面，由於保證金本身的機制，運用了期權的槓桿，因此相較於黃金存摺或實體黃金，是所有的部位100%要承擔匯率風險，投資黃金ETF只要承擔其中的10%至20%，且免徵證所稅。

本周台股／2025台股封關衝2萬9？專家看好創新高四理由

由於耶誕節長假，台股少了外資施壓，上周台股多頭搶下進攻機會，以2萬8556點作收，再刷收盤新高紀錄，一周上漲859點，漲幅3.1％，也以2萬8590點改寫盤中新高紀錄，距離2萬8600點整數僅差一步。成交量少了法人參與，明顯萎縮，日均量均在4000億元左右。本周三是2025年台股封關日，3個交易日還有多少空間可以衝高？ 專家認為，台股封關有機會收在2萬9千點之上，只要這兩天，灰犀牛效應不要來攪局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。