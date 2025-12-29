聽新聞
2026年公告土地現值 竹市、彰縣地王出爐 寶座不變
新竹市與彰化縣2026年公告土地現值與公告地價相繼出爐，整體調整幅度不大，且房產市場交易量下滑，縣市政府地價評議皆採取審慎、平穩策略，兩處地王繼續蟬連。
新竹市地價評議委員會評定，2026年公告土地現值平均漲幅為2.93％，公告地價平均漲幅3.06％，調整結果將於明年1月1日公告。全市最高地價持續由城隍廟旁中山路角地蟬聯，每坪約151萬元。地政處長何憲棋指出，近來市場呈現交易量下降、價格相對穩定，委員經充分討論後，評定公告土地現值占市價比例為92.06％，兼顧市場現況與民眾負擔。
地政處說明，公告地價為每兩年調整1次，委員考量整體經濟情勢、稅捐負擔能力及區段均衡性，選擇對市民影響較小方案，全市公告地價調整後占市價比例為19.56％。稅務局預估，明年約48％市民地價稅不受影響，另有約39％增幅在300元以下。
就區域表現而言，科商重畫區、光埔一期、關長重畫區生活機能成熟，交易相對熱絡；光埔二期工程與道路提前通車，改善慈雲路廊交通瓶頸，也帶動價格與商業活動，成為本次漲幅較高區域。相對地，火車站前舊城區因人流與商業型態轉變，市府適度調降地價，期望減輕稅負、促進活化。
彰化縣方面，2026年公告土地現值整體較今年微調2.16％，公告地價較2024年調升3.64％，全縣26鄉鎮市、7720個地價區段中，約3成維持凍漲。縣府地政處指出，地價調查期間交易量下滑、價格僅微幅上揚，市場已轉為「量縮價穩」，投資與交易動能趨於保守。
彰化地王仍由彰化市民族路商業區蟬聯，公告土地現值每坪約71.3萬元、年增0.61％，公告地價每坪約30.9萬元，與前期持平。
