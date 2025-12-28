快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

大同後天改選董事 進入3.0時代

聯合報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同十二月卅日將召開股東臨時會全面改選董事，隨著董事候選人名單揭曉，外界認為，這不僅是一場單純的席次更迭，更象徵著大同正式終結過去各方勢力共治的紛擾，全面進入三立集團董事長張榮華主導的「大同三點○時代」。

此次董事改選核心意義，在於張榮華陣營勢力的全面進駐與經營權的徹底整合。在九席董事（含三席獨董）候選名單中，張榮華及其相關席次已穩占過半，且名單中具備媒體背景者高達六席。意味過去市場派四大股東分治的局面將走入歷史，大同經營權整合將由張榮華全面主導。

觀察名單組成，張榮華延攬三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華進入董事會，並找來前台泥總經理、現任緯來電視網董事長李鍾培，以及前工程會副主委葉哲良，與曾任新光銀行資深副總經理、現為鼎喆國際商務法律事務所主持律師的陳建成擔任獨董。

張榮華今年八月入主以來，首先是成功解開長年土地活化僵局，與林家達成共識，啟動價值數百億元的中山北路總部開發案。其次是人才布局，親自延攬重電戰將張松鑌出任總經理，目標直指人工智慧（ＡＩ）數據中心與電力系統的龐大商機。

近期，張榮華更針對延宕十年的中國華映案，主導一次性提列逾百億元損失，徹底切割歷史包袱。此舉雖重擊短期帳面，卻為明年回歸重電本業、輕裝上陣掃清障礙。

隨卅日股臨會改選底定，大同董事會將化身轉型決策中樞，藉由能源轉型與資產開發，目標翻轉為具國際競爭力的電力系統整合商。

大同法律攻防戰 資金無虞

2026年投資趨勢、ETF怎買？專家：時間是最好朋友！教戰如何「兵分兩路」買下去

羨慕同學穿Nike 工程師靠投資「扭轉階級」...先存金融股蹲馬步 再拉三倍槓桿

中國法院維持原判須支付131億元 大同跳空跌停

央行：投資人調整配置致金價漲 美債核心地位仍穩固

國際金價每盎司衝破4500美元，再創歷史新高。中央銀行報告分析，投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張等因素影響，調...

耶誕行情還沒過 標普500有望攻上7千點

美國股市耶誕節過後頭一天交易幾乎文風不動，徘徊於歷史高峰，在「耶誕行情」的鼓舞之下，標普五百指數本周很有希望攻上七千點的...

半導體、汽車撐腰 日股年漲幅27%

日本央行自去年起走上利率正常化之路，資金緊縮步調雖然緩慢但卻堅定，面對資金趨緊的環境，日本股市竟然不跌反漲，二○二四年漲...

2026台灣GDP成長坐3望4 專家籲扶植新創鞏固AI紅利

2025年即將劃下句點，迎來嶄新的2026年。面對未知局勢，國內主要智庫樂觀看待，普遍預估明年經濟成長率「坐3望4」，A...

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

在科技股主導台股盤面表現的主流下，近期金融股重新站回市場核心舞台，不僅成交量放大，股價表現也逐步轉強。金融股為何突然變好？是單純的季節性或年底效應，還是台股出現結構變化？ 聯合報數位版訪問多名金融圈人士，發現法人圈普遍認為，金融股此次重回市場焦點，是三大因素交會的結果。

