耶誕行情還沒過 標普500有望攻上7千點

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
投資人認為標普500指數可望輕騎度過7000點大關。(法新社)
美國股市耶誕節過後頭一天交易幾乎文風不動，徘徊於歷史高峰，在「耶誕行情」的鼓舞之下，標普五百指數本周很有希望攻上七千點的新里程碑。

⭐2025總回顧

美股三大指數上周五下跌都不超過百分之○點一，但一周下來漲幅都在百分之一點二以上，是一個月來最佳周線表現。輝達和人工智慧（ＡＩ）新創公司Groq達成授權協議並結盟，廿六日股價在大型科技股中逆勢上漲百分之一。

投資人無不希望美股能上演「耶誕行情」，這段期間涵蓋年終最後五個交易日和隔年前兩個交易日，已於十二月廿四日登場。ＬＰＬ金融首席技術策略師特恩奎斯特指出，若「耶誕行情」發酵，標普五百指數隨後在明年一月平均可上漲百分之一點四，全年平均漲幅則達百分之十點四。

標普五百指數廿六日收在六九二九點九四點，自二○二二年十月啟動多頭走勢以來，以總報酬率計算翻漲一倍，而同期間三種貴金屬表現更勝美股大盤。

Bespoke策略師指出，如果當前由ＡＩ帶動的美股多頭被視為「泡沫」，近來貴金屬的走勢亦復如此。「諷刺的是，許多將ＡＩ交易稱為投機泡沫的空頭人士，反而建議增加對黃金和其他貴金屬的部位。」

二○二五年僅剩下三個月交易日，本周四逢元旦休市一日，接下來還有新年行情可以期待。歷來紀錄顯示，新年前五個交易日似有預告新一年全年走向的規律。過去標普五百指數在頭五個交易日收紅的四十八次紀錄中，有四十次全年也會收紅。

巴隆周刊另指出，展望明年，美股將再度化險為夷，但風險並未消失，今年貴金屬價格大漲，恰恰反映出貨幣貶值、政府債務與通膨憂慮，這些問題並未在債市獲得有效抑制。

