半導體、汽車撐腰 日股年漲幅27%

日本央行自去年起走上利率正常化之路，資金緊縮步調雖然緩慢但卻堅定，面對資金趨緊的環境，日本股市竟然不跌反漲，二○二四年漲幅百分之十九，二○二五年漲幅更上層樓達百分之廿七，日本股市漲什麼？專家表示，基本面是支撐日股上漲的最大因素，包括半導體及汽車。

野村投信副總張繼文表示，日股上漲很大原因來自於半導體科技及工業產品出口的驅動，弱勢的日圓，讓日本汽車在國際市場上更具價格競爭力，這類出口導向型企業的獲利增加，尤其最近歐洲的燃油車政策轉彎，鬆綁二○三五年大限，對日本汽車產業而言是大利多。

日本自二○二四年三月打破僵局啟動升息以來，至二○二五年底已有四次升息，目前政策利率來到百分之○點七五，為卅年來最高水準，但日圓仍然在一五五至一五七價位，疲弱不振，對於出口商是相當有利的環境，日圓對美元匯價一五六、一五七、一五八這種價位都為他們帶來不小獲利。

張繼文表示，日本企業二○二五年度財測預估日圓對美元匯率為一百四十至一四五日圓兌一美元，日圓目前匯價水準，是日本外銷廠商受益最顯著的時候。投資專家表示，日本升息及即將出現的日圓升值，都可能對日股形成壓力。