經發顧問會 聚焦均衡發展

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院經發會預計30日召開今年第三次顧問會議，主要是針對「均衡台灣組」。據了解，此次將聚焦區域均衡發展與人口結構等議題，包括六大區域產業生活圈推動進度、跨國勞動力精進方案、供水穩定珍珠串計畫、人口對策等。政院26日已開過會前會，30日將提出更完整報告與顧問討論。

知情人士透露，會中將向顧問說明六大區域產業生活圈整體規畫與執行成果，先前政院就宣布要投入近3,000億元在各縣市推動150項以上重要基礎建設，為台灣經濟注入更大量能，逐步落實均衡台灣，達成增就業、提薪資、繁地方的三目標。

六大區域包括首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、精密智慧新核心、大南方新矽谷、東部慢活城鄉、低碳樂活離島，政府將透過軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化及觀光等重大建設，帶動在地就業與產業發展，促進人口均衡移動，並提升生活、醫療、教育及薪資所得等整體條件。

同時回應產業界對人力的迫切需求，報告跨國勞動力精進方案內容，涵蓋外籍勞動力引進、中階技術人員留用等，期盼讓產業界清楚掌握政府未來人力政策，建立充足且具品質的人力供給環境。

基礎建設方面，知情人士指出，供水穩定攸關產業投資與國家經濟命脈，會中也將討論強化台灣供水韌性的「珍珠串計畫」，透過水庫調度、備援系統串聯等，確保未來數年供水維持在安全可控範圍。

至於人口對策，政府已檢視過去八年投入逾5,000億元相關措施成效，實際生育率表現未達預期，因此盼在本次顧問會議中蒐集建言，從婚育、養育到教育，提出更有效、可落實的支持模式，對家庭提供真正有感的協助。

生活 基礎建設

