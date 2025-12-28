12月製造業 PMI 拚連三月擴張 AI 需求牽動電子鏈、短急單動能能否延續

製造業景氣在年底前出現回溫跡象，但能否延續至明年，仍有變數。中經院將於1月2日公布12月台灣製造業採購經理人指數（PMI），在11月PMI續揚至51.4、連續第二個月站穩擴張區間後，市場關注製造業景氣是否能在年底續守擴張，抑或再度因需求不確定性而轉趨震盪。

中經院指出，11月製造業PMI回溫，動能主要來自電子零組件與電力設備需求延續，加上部分缺貨與漲價效應推升備料意願，人力僱用指數也中斷連續七個月緊縮，轉為擴張，顯示部分業者對短期訂單態度轉趨積極。不過，新增訂單與生產指數雖已連續兩個月擴張，擴張速度卻較前月放緩，反映廠商接單仍以短急單與補庫存為主，中長期終端需求能見度依然偏低。

近一年PMI走勢

從產業結構觀察，製造業呈現「局部轉強、分化加劇」的特徵。中經院指出，受惠AI伺服器與半導體高階製程需求，電子暨光學產業新增訂單指數11月重返擴張區間；交通工具產業則在車廠年底促銷、自行車零組件回補庫存帶動下，中斷連續三個月緊縮，未來六個月展望指數更大幅跳升，成為少數對後市轉趨樂觀的產業。

然而，基礎原物料產業仍受下游客戶需求保守與庫存調整影響，多項指標續處緊縮區間，顯示傳統產業復甦腳步明顯落後。

值得注意的是，雖然製造業對未來六個月的展望指數，已連續八個月處於緊縮區間，只是緊縮幅度持續收斂，顯示企業對景氣的悲觀情緒雖在改善，卻仍未轉為全面樂觀。這也意味著，12月PMI能否續守擴張，關鍵仍在於短急單與補庫存動能是否能延續至年底，以及AI相關需求能否持續撐住電子供應鏈。

另一方面，原物料價格與供應商交貨時間指數持續攀升，也為後續景氣增添變數。成本壓力若進一步轉嫁，恐壓縮部分產業接單與投資意願，成為製造業擴張動能的掣肘。

非製造業方面，11月非製造業經理人指數（NMI）續處擴張，來到55.8，中經院分析，主要受雙11促銷、年底檔期與旅遊旺季帶動，顯示內需短期動能仍有支撐。不過，服務業多以既有人力因應旺季需求，採購價格持續攀升，成本壓力未解，存貨觀感偏高，導致企業對未來展望仍偏保守。

在製造業回溫基礎尚未全面穩固、產業分化仍深的情況下，12月PMI表現，將成為判斷製造業能否站穩復甦軌道的重要風向球，且隨著年底消費旺季逐步進入尾聲，內需動能能否在12月延續，亦將影響整體景氣回溫的穩定度。