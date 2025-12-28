1228 台灣168關鍵數字

今年貿易融資利息減收26.2億

輸出入銀行統計，今年截至12月15日止，因應美國關稅衝擊的金融支持措施「貿易融資利息減碼（收）」已協助3,193家廠商，受理申請利息減收累計達26.21億元；利息減收前三名分別為批發業、金屬製品製造業、機械設備製造業。

墨國關稅新制 我車用廠承壓

墨西哥宣布2026年起對台灣等未簽署自貿協定國家，超過1,400項產品課徵5%至50%關稅，經濟部統計，墨西哥主要對車用領域展開課稅，將連帶衝擊台灣車用廠商出口表現。

台電取消節電最低獎勵金機制

台電公布2026年節電獎勵制度，每省1度電獎勵0.6元，不過，取消最低獎勵金機制，即與去年同期相比，只要省1度電就可拿到84元回饋。預估新制每年可改善台電財務約4億元 ，有150萬戶受到影響。

各國拚半導體 人才缺口大增

未來半導體人才缺口可能是現在的15倍。聯合報系資料照

清華大學半導體研究學院院長林本堅表示，半導體產業從研發、製程到建廠牽涉的範圍很廣，現在許多國家希望打造一條龍的半導體供應鏈，他估算，如果有三、四個國家都要打造一條龍半導體供應鏈，未來半導體人才缺口可能是現在的15倍。