1228 台灣168關鍵數字

經濟日報／ 本報訊
今年貿易融資利息減收26.2億元。聯合報系資料照
今年貿易融資利息減收26.2億

輸出入銀行統計，今年截至12月15日止，因應美國關稅衝擊的金融支持措施「貿易融資利息減碼（收）」已協助3,193家廠商，受理申請利息減收累計達26.21億元；利息減收前三名分別為批發業、金屬製品製造業、機械設備製造業。

墨國關稅新制 我車用廠承壓

墨西哥宣布2026年起對台灣等未簽署自貿協定國家，超過1,400項產品課徵5%至50%關稅，經濟部統計，墨西哥主要對車用領域展開課稅，將連帶衝擊台灣車用廠商出口表現。

台電取消節電最低獎勵金機制

台電公布2026年節電獎勵制度，每省1度電獎勵0.6元，不過，取消最低獎勵金機制，即與去年同期相比，只要省1度電就可拿到84元回饋。預估新制每年可改善台電財務約4億元 ，有150萬戶受到影響。

各國拚半導體 人才缺口大增

未來半導體人才缺口可能是現在的15倍。聯合報系資料照
清華大學半導體研究學院院長林本堅表示，半導體產業從研發、製程到建廠牽涉的範圍很廣，現在許多國家希望打造一條龍的半導體供應鏈，他估算，如果有三、四個國家都要打造一條龍半導體供應鏈，未來半導體人才缺口可能是現在的15倍。

12月製造業 PMI 拚連三月擴張 AI 需求牽動電子鏈、短急單動能能否延續

製造業景氣在年底前出現回溫跡象，但能否延續至明年，仍有變數。中經院將於1月2日公布12月台灣製造業採購經理人指數（PMI...

經發顧問會 聚焦均衡發展

行政院經發會預計30日召開今年第三次顧問會議，主要是針對「均衡台灣組」。據了解，此次將聚焦區域均衡發展與人口結構等議題，...

1228 每周一勢重要圖表

經濟部統計處發布最新工廠校正及營運調查，2024年全台營運中工廠93,564家，年增1,358家或年增1.5%；員工人數...

央行：投資人調整配置致金價漲 美債核心地位仍穩固

國際金價每盎司衝破4500美元，再創歷史新高。中央銀行報告分析，投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張等因素影響，調...

2026台灣GDP成長坐3望4 專家籲扶植新創鞏固AI紅利

2025年即將劃下句點，迎來嶄新的2026年。面對未知局勢，國內主要智庫樂觀看待，普遍預估明年經濟成長率「坐3望4」，A...

