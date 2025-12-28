1228 每周一勢重要圖表
全台營運工廠 去年增1,358間
經濟部統計處發布最新工廠校正及營運調查，2024年全台營運中工廠93,564家，年增1,358家或年增1.5%；員工人數約291.9萬人，略減0.1%。
⭐2025總回顧
營收達21.8兆 年增7.4%
受到AI、高效能運算及雲端市場需求強勁，資訊電子供應鏈拉動整體營收成長，工廠營收達21.8兆元，年增7.4%，規模為歷年次高，僅次於2022年的22.3兆元。
研發經費9,486億寫新高
根據經濟部統計，2024年有8,101家工廠進行研發，占全部營運工廠8.7%；研發經費達9,486億元、年增10.9%，占營收比重4.3%，雙雙創下歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言