1228 每周一勢重要圖表

全台營運工廠 去年增1,358間

經濟部統計處發布最新工廠校正及營運調查，2024年全台營運中工廠93,564家，年增1,358家或年增1.5%；員工人數約291.9萬人，略減0.1%。

營收達21.8兆 年增7.4%

受到AI、高效能運算及雲端市場需求強勁，資訊電子供應鏈拉動整體營收成長，工廠營收達21.8兆元，年增7.4%，規模為歷年次高，僅次於2022年的22.3兆元。

研發經費9,486億寫新高

根據經濟部統計，2024年有8,101家工廠進行研發，占全部營運工廠8.7%；研發經費達9,486億元、年增10.9%，占營收比重4.3%，雙雙創下歷史新高。

