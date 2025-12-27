快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

央行：投資人調整配置致金價漲 美債核心地位仍穩固

中央社／ 台北27日電
中央銀行報告分析，投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張等因素影響，調整資產配置策略而增持黃金，是今年金價上漲關鍵因素，但美債作為全球資產配置的核心地位依然穩固。圖／本報資料照片
中央銀行報告分析，投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張等因素影響，調整資產配置策略而增持黃金，是今年金價上漲關鍵因素，但美債作為全球資產配置的核心地位依然穩固。圖／本報資料照片

國際金價每盎司衝破4500美元，再創歷史新高。中央銀行報告分析，投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張等因素影響，調整資產配置策略而增持黃金，是今年金價上漲關鍵因素，但美債作為全球資產配置的核心地位依然穩固。

⭐2025總回顧

國際金價今年來屢創新高引發關注。央行報告指出，國際金價大幅上漲，主要反映投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張，以及各國政府債務負擔攀升等因素影響，將部分資金分散至黃金，包含黃金ETF，推動金價上漲。

市場關注全球央行所持有的黃金市值，超越所持有美國公債金額，央行對此解釋，實際上各國央行黃金持有量的增幅，仍小於所持有美國公債增幅；也就是說，央行持有黃金市值超越美國公債金額，是反映國際金價大漲。

至於部分國家央行增持黃金，央行說明，主要集中於少數5國，且各有考量因素，俄羅斯、中國大陸、波蘭是政治戰略考量，土耳其因本國幣值不穩，印度則是文化因素。

央行表示，近年來地緣政治風險升高，尤其俄烏戰爭以來，美元武器化疑慮導致市場「去美元化」聲浪增強，爾後美國總統川普上任，經貿政策的高度不確定性，更加深市場「疑美論」觀點，促使投資人出現增持黃金或其他替代資產配置的動機。

不過從資金流向及市場持有結構等數據觀察，央行認為，近期金價漲勢主要由民間投資人的需求所推動，且因全球央行在黃金持有量的增幅0.6%，仍小於美國公債的增幅2.5%，外國投資人持有美國公債規模也持續創下新高，顯示各國投資人雖尋求資產配置多元化，但沒有出現大規模拋售美債的結構性轉變。

央行分析，「去美元化」觀點使市場進行多元化投資，但從美國公債債信及投資報酬率來看，憑藉無可取代的市場深度、高流動性與相對優勢的國家信用評等，美債是已開發國家債市中表現最佳者，美債作為全球資產配置的核心地位依然穩固。

美國公債 央行

延伸閱讀

貴金屬瘋漲 明年還有看頭 臺銀「黃金王子」最看好白金

貴金屬瘋漲 專家：黃金價值儲存角色穩固

金屬ETF 權證聚焦偏價外

全台首檔條件式平衡型ETF掛牌！兆豐00982T開啟資產配置新紀元

相關新聞

三大類新制元旦上路 包括調漲最低工資、婚育補貼、平日國旅補貼等十項措施

2026年元旦十大新制上路，行政院會昨（26）日盤點明年1月1日起實施的重大政策與惠民措施，涵蓋調漲最低工資、調高基本生...

經貿辦：對等關稅取得大致共識 包含供應鏈合作及232條款優惠待遇協商

台美啟動關稅談判已超過八個月，行政院經貿談判辦公室昨（26）日指出，目前就台美貿易協議、供應鏈合作，以及美方調降對台對等...

勞動新制聚焦五面向 不排除訂AI專法

勞動部昨（26）日召開勞動新制上路記者會，重申保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工等五大面向、十大新制，包括每月最低工...

央行：投資人調整配置致金價漲 美債核心地位仍穩固

國際金價每盎司衝破4500美元，再創歷史新高。中央銀行報告分析，投資人受通膨可能再度升溫、地緣政治關係緊張等因素影響，調...

2026台灣GDP成長坐3望4 專家籲扶植新創鞏固AI紅利

2025年即將劃下句點，迎來嶄新的2026年。面對未知局勢，國內主要智庫樂觀看待，普遍預估明年經濟成長率「坐3望4」，A...

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

在科技股主導台股盤面表現的主流下，近期金融股重新站回市場核心舞台，不僅成交量放大，股價表現也逐步轉強。金融股為何突然變好？是單純的季節性或年底效應，還是台股出現結構變化？ 聯合報數位版訪問多名金融圈人士，發現法人圈普遍認為，金融股此次重回市場焦點，是三大因素交會的結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。