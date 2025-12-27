政院30日經發會顧問會議 人口對策等4議題入列

快訊

中央社／ 台北27日電

行政院經發會第3次顧問會議均衡台灣組預計30日登場，政院官員指出，會議預計觸及6大區域產業生活圈進度、跨國勞動力精進方案、強化供水珍珠串計畫以及人口對策，其中人口對策期盼能突破過去想法，給予婚育家庭實質補助。

行政院經發會今年第3次顧問會議均衡台灣組將於30日登場，政院官員指出，此次會議預計向顧問報告6大區域產業生活圈進度，同時面對產業界需求，也會報告跨國勞動力精進方案，討論跨國勞動力引進、中階技術人員留用等，讓業界了解政府將提供充足而且優質的人力市場。

6大區域產業生活圈計畫是指首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、精密智慧新核心、大南方新矽谷、東部慢活城鄉、低碳樂活離島等，透過在各區域推動軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等重要建設，增加在地就業機會，人口均衡移動交通、生活、醫療、教育、文化均衡平等，以及提升薪資所得等。

此外，官員說，供水穩定性直接影響國家的經濟發展穩定與命脈，因此顧問會議中也將討論穩定台灣供水的「珍珠串計畫」，透過串連水庫用水、備援系統等讓供水在未來幾年都處於安全可控的範圍。

官員表示，最後討論議題也將觸及人口對策，經統計，過去8年政府投入逾新台幣5000億元希望提高生育率，但實際上成效相當令人擔憂與懷疑，沒有達到基本要求，因此政府迫切希望能突破過去的想法，延續協助婚育家庭的生育、養育到教育，給予實質幫助。

但官員也坦言，全面協助對財政負擔非常大，因此蒐集顧問意見後，將整合進既有進度與想法，待整體計畫更成熟再向外界報告。

行政院 勞動力 生育率

