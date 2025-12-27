三大類新制元旦上路 包括調漲最低工資、婚育補貼、平日國旅補貼等十項措施

2026年元旦十大新制上路，行政院會昨（26）日盤點明年1月1日起實施的重大政策與惠民措施，涵蓋調漲最低工資、調高基本生活費、2026年綜所稅免稅額及相關扣除額、購買電動車輛免徵貨物稅及牌照稅、推動婚育相關補貼、加強照顧經濟弱勢、強化保障勞工病假權、實施「跨國勞動力精進方案」、攬才專法升級及推動國旅補助優惠等。

行政院綜合業務處長彭紹博指出，新制聚焦「減輕人民負擔」、「提供世代支持」及「產業多元發展」三大主軸。勞工方面，最低工資連續第十年調漲，月薪由2萬8,590元調升至2萬9,500元，時薪由190元提高至196元，約247萬名勞工受惠。勞動制度同步調整，育嬰留職停薪可改以「日」申請，家庭照顧假改以「小時」請假，提升工作與家庭兼顧彈性。

2026元旦新制

稅制方面，調高基本生活費與長期照顧特別扣除額，於明年5月申報綜所稅時適用；2026年綜所稅免稅額及相關扣除額亦同步調升，於2027年5月申報適用。另自明年元旦起，無添加糖飲料及部分家電免徵貨物稅，電動車輛免徵貨物稅與使用牌照稅措施延長至2030年底。

婚育政策採補助加碼與資格放寬並行，持續推動300億元中央擴大租金補貼；各類社會保險生育給付加發補助，每胎一律10萬元且免申請。經濟弱勢族群生活補助同步加碼，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶加發750元，身心障礙者及中低收入老人每月加發500元。