台經院：明年製造業有條件開門紅

台經院昨發布十一月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚，顯示整體企業景氣信心持續改善。台經院景氣預測中心主任孫明德強調，若明年出現俄烏戰事結束、中國大陸產能調節、美國加速寬鬆等三狀況，就能讓製造業在明年第一季看見開門紅。

台經院指出，國內在人工智慧（ＡＩ）、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，客戶拉貨動能延續，非ＡＩ相關產業受需求保守與市場競爭影響而抵銷部分成長，但動能仍優於上月，製造業者對當月及未來半年的景氣看法同步改善。

今年外銷仍以資通訊及電子零組件占八成最多，大家都認為傳產今年很慘，但他說，傳產業今年表現有高有低，趕上ＡＩ熱潮的業者，例如電機趕上美國要大幅調整電網結構，表現非常好；另外，不動產今年因為廠商大幅興建ＡＩ廠房及設備，相關投資也跟著大爆發。