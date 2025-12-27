聽新聞
管制不動產 央行盯土建融

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中央銀行上周召開理監事會議，總裁楊金龍明確宣示，央行會彈性管理新青安或首購族的房貸業務，不會妨害居住正義。據了解，央行的不動產放款管制措施，接下來會更聚焦在建商的土建融業務。

金融圈人士指出，雖然央行對於銀行的不動產集中度管理，現在採取較彈性動態管理，但仍是「軟中帶硬」。首先，銀行還是得每月報送數字給央行，而且央行還會主動出擊搭配金檢，而在投資客漸漸退場，央行為新青安與首購族開門之際，下一波關注的就是土建融貸款。

一家銀行高層指出，央行的不動產集中度管制，恐怕明年第一季也不會退場，這是由於房價還沒跌到央行所要求的水準。

到底央行衡量房價下跌的那把尺在哪裡，銀行圈也不知道，很多財力不足的中小型建商的確苦哈哈，房子賣不動，撐得也很辛苦；但在此同時，口袋很深的大型建商仍不在少數，還有足夠的「惜售」本錢，是房價降不下來其中一個主要原因，也因此，央行深怕一旦不動產集中度管制措施退場之後，房價又會再度飆上來。

銀行高層表示，台灣除了口袋深的建商很多，一口氣能買好幾棟房子的有錢人也很多，倘若央行的不動產集中度管制，或是選擇性信用管制措施退場之後，房價可能會漲得更快。

也因此，接下來央行會緊盯土建融業務，不希望銀行的金援成為建商不肯降價的後盾。不少銀行高層談到這個問題，也能體會央行抑制高房價的執著。一位銀行高層指出，銀行深知央行政策背後的訴求，當然會更加要求建商的銷售率，至少不能成為建商惜售的幫兇。

