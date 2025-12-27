匯率強不起來 兩大原因

日本銀行政策利率升至0.75%，攀30年新高，日圓卻未因此止貶，26日一度來到1美元兌156.49日圓，專家分析，日圓轉弱核心原因是日銀升息路徑高度不確定，加上日本財政壓力疑雲所致，不過日圓貶至165可能性不高，因有日銀升息和政府干預，短線維持窄幅區間震盪。

國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，導致日圓脫離經濟面影響走貶主因有二，一是日銀對未來利率政策指引不明確，日銀總裁植田和男雖曾提及中性利率可能落在1%至2.5%區間，但市場無法判斷最終利率水準與升息幅度，對長期投資人而言風險難以評估。

以日本最大壽險公司日本生命為例，其國內債券布局占總資產比重自2023年約39%下降至今年9月約36.7%，海外資產配置則從25.9%提高到27.8%。林啟超指出，日本壽險業向來習慣在升息循環尾聲才進場布局長債，若未來升息幅度超出預期，提前布局恐將承受不小損失。

其次，財政因素亦為日圓帶來額外壓力。林啟超表示，高市政府欲擴大財政支出、提高年度預算規模，市場關注新增資金從何而來，並推估未來日本公債發行量可能增加。然而，過去兩年日銀已逐步縮減購債規模，包含日本壽險業等兩大日債持有者皆減少持有日債，市場擔憂新發公債是否足以消化，並引發國內資金轉向，出現「拋日圓、買美債」情形，導致日圓短期承壓。