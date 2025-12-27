匯率強不起來 兩大原因

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

日本銀行政策利率升至0.75%，攀30年新高，日圓卻未因此止貶，26日一度來到1美元兌156.49日圓，專家分析，日圓轉弱核心原因是日銀升息路徑高度不確定，加上日本財政壓力疑雲所致，不過日圓貶至165可能性不高，因有日銀升息和政府干預，短線維持窄幅區間震盪。

⭐2025總回顧

國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，導致日圓脫離經濟面影響走貶主因有二，一是日銀對未來利率政策指引不明確，日銀總裁植田和男雖曾提及中性利率可能落在1%至2.5%區間，但市場無法判斷最終利率水準與升息幅度，對長期投資人而言風險難以評估。

以日本最大壽險公司日本生命為例，其國內債券布局占總資產比重自2023年約39%下降至今年9月約36.7%，海外資產配置則從25.9%提高到27.8%。林啟超指出，日本壽險業向來習慣在升息循環尾聲才進場布局長債，若未來升息幅度超出預期，提前布局恐將承受不小損失。

其次，財政因素亦為日圓帶來額外壓力。林啟超表示，高市政府欲擴大財政支出、提高年度預算規模，市場關注新增資金從何而來，並推估未來日本公債發行量可能增加。然而，過去兩年日銀已逐步縮減購債規模，包含日本壽險業等兩大日債持有者皆減少持有日債，市場擔憂新發公債是否足以消化，並引發國內資金轉向，出現「拋日圓、買美債」情形，導致日圓短期承壓。

日圓 日本銀行 日銀

延伸閱讀

戰後歷史新高！高市批准逾9兆日圓國防開支 成全球軍費第3大國

高雄與日本教育交流躍進 陽明國中締結陸奧市9校

日本讀者票選第一名作品《嫌疑犯X的獻身》 臺灣改編舞台劇12/26-12/28臺北國家戲劇院盛大首演

苦到自家人？北京當局阻陸客赴日旅遊 在日大陸觀光業者陷困境

相關新聞

三大類新制元旦上路 包括調漲最低工資、婚育補貼、平日國旅補貼等十項措施

2026年元旦十大新制上路，行政院會昨（26）日盤點明年1月1日起實施的重大政策與惠民措施，涵蓋調漲最低工資、調高基本生...

經貿辦：對等關稅取得大致共識 包含供應鏈合作及232條款優惠待遇協商

台美啟動關稅談判已超過八個月，行政院經貿談判辦公室昨（26）日指出，目前就台美貿易協議、供應鏈合作，以及美方調降對台對等...

勞動新制聚焦五面向 不排除訂AI專法

勞動部昨（26）日召開勞動新制上路記者會，重申保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工等五大面向、十大新制，包括每月最低工...

匯率強不起來 兩大原因

日本銀行政策利率升至0.75%，攀30年新高，日圓卻未因此止貶，26日一度來到1美元兌156.49日圓，專家分析，日圓轉...

薪資揭露門檻將提高

現行薪資揭露門檻為4萬元，未超過4萬元，必須揭示薪資範圍，不可再寫面議，勞動部規畫明年提就業服務法修法草案，提高現行薪資...

青年基本法三讀 設百億基金

在朝野黨團均支持下，立法院昨（26）日三讀通過青年基本法，明定青年定義為18歲以上、35歲以下國民，並將18歲公民權入法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。