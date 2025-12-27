理財線上／ETF加點「黃金」套餐 吃起來更過癮

國際金價本周三再創歷史新高，升破四千五百美元大關。值此之際，偏好ＥＴＦ（指數型股票基金）的廣大投資者，若想投入金市，也可把黃金ＥＴＦ一起納入配置組合，投信業者內部統計發現，加入黃金的投資組合，報酬明顯高於只投資股、債的ＥＴＦ。

「ＥＴＦ二點○時代已來臨，比起不斷賣新產品給消費者，教他們如何配置ＥＴＦ，更為重要。」元大投信董事長劉宗聖說，國際金價頻創新高的此刻，黃金也成為ＥＴＦ資產配置的要角。

元大投信建議，可用定期定額方式來切入黃金ＥＴＦ投資。

貴金屬ＥＴＦ之中，除了黃金之外，還有白銀。對此兩種類型的貴金屬ＥＴＦ，劉宗聖分析，黃金適合做中長期配置，白銀則適合作短期交易。

黃金因地緣政治、央行外匯戰略提升，加上美國聯準會尚未大幅降息，但股票已到歷史高點，因為股債投資的不確定性高，不少投資人因為避險心態，轉而購買黃金ＥＴＦ。

白銀則有著不同的故事，來自人工智慧（ＡＩ）。劉宗聖指出，今年ＡＩ算力需求大增，需要建置大量資料中心放置伺服器，過程中，必須用到白銀原料，這也使白銀今年因為ＡＩ題材，漲幅已超過百分之一百二十。

嗅覺敏銳的投資人已開始透過ＥＴＦ來搭上金價多頭行情，統計數據會說話。元大投信內部最新統計顯示，合計旗下三檔的元大期信ＥＴＦ，包括期元大道瓊白銀ＥＴＦ、期元大Ｓ＆Ｐ黃金正二ＥＴＦ、期元大Ｓ＆Ｐ黃金ＥＴＦ，截至十二月廿二日止，規模已達二七一億元規模，近一年來大幅成長約四、五倍。

劉宗聖指出，目前正值美國降息前期，但美債價格尚未恢復，而台股已在高檔震盪，使部分資金與投資人也把目標放到黃金這個投資標的。去年底，黃金等三檔基金規模只有五十億元，今日增加至近三百億元，由此可知已有顯著的資金與投資者往黃金投資移動。

元大投信內部試算近三年和近五年來的台股搭配黃金ＥＴＦ投資發現，投資人除了買台股ＥＴＦ之外，也可搭配不同類型的ＥＴＦ，可以降低波動，有穩定報酬功效，尤其推薦「動態再平衡」的投資方式。劉宗聖強調，一比一的「動態再平衡」、停利再投資策略，也非常重要。過去，在ＥＴＦ的投資組合上，通常是市值型加上高股息，或是股票型加上債券型，現在則是可以嘗試做股票加黃金ＥＴＦ的組合。他更用餐廳點菜來形容，搭配套餐之後，比單點超值，也可以應用在投資上，若套餐比單點好，當然選套餐。

舉例來說，投資人原本各拿五十萬投資股票ＥＴＦ和黃金ＥＴＦ，但一年過去，兩種投資標的各上漲至八十萬、六十萬，這時就可以考慮，把股票ＥＴＦ部分停利，轉而可加碼至黃金，使雙方的配置規模再呈現一比一，這就是再平衡投資。劉宗聖認為，這種作法比所有的六四比或七三比都要簡單。