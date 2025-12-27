薪資揭露門檻將提高
現行薪資揭露門檻為4萬元，未超過4萬元，必須揭示薪資範圍，不可再寫面議，勞動部規畫明年提就業服務法修法草案，提高現行薪資揭露門檻，盼提升薪資透明度。
⭐2025總回顧
勞動部長洪申翰表示，（門檻）可能是5萬元，或是基本工資的一定倍數，但是具體數字仍須評估整體勞動市場與薪資結構後再行決定。
對此，勞團表示，薪資揭露門檻一旦調高，低薪產業勢必更難招募人才，將迫使產業正視薪資結構問題，相信能有助於推動整體產業薪資向上調整。
全國產業總工會理事長戴國榮表示，現行薪資揭露門檻若拉高，如提高至5萬元以上，年輕勞工在求職時將能有更清楚的比較基準，也有助於求職者判斷哪些產業、職類具備較好的薪資條件。
戴國榮認為，薪資門檻提高後，低薪產業勢必更難招募人才，缺工問題可能進一步浮現，反而會迫使產業正視薪資結構問題。
他也指出，目前國內高科技、金融及電力燃氣等產業薪資相對偏高，其他產業薪資長期偏低，若透過揭露制度拉高薪資門檻，將有助於推動整體產業薪資向上調整。
