經貿辦：對等關稅取得大致共識 包含供應鏈合作及232條款優惠待遇協商

台美啟動關稅談判已超過八個月，行政院經貿談判辦公室昨（26）日指出，目前就台美貿易協議、供應鏈合作，以及美方調降對台對等關稅、提供《貿易擴展法》第232條款優惠待遇等核心議題，已取得大致共識，正等待美方安排總結會議。

經貿辦指出，今年4月至7月底為第一階段談判期間，我方與美國貿易代表署（USTR）及美國商務部，針對「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購、供應鏈合作」等議題，進行多輪實質協商。不過，由於美台貿易逆差中約九成集中於半導體及資通訊產品，相關項目正屬美方依《貿易擴展法》第232條款進行國安調查的重點範圍，截至7月底，美國針對232半導體關稅政策尚未定案，致使雙方無法就第一階段談判進行總結。

台美關稅談判重點

經貿辦進一步說明，美方目前對台實施的關稅安排，係將原本32%的對等關稅調降為20%的「暫時性稅率」，並另行適用原有最惠國待遇（MFN）稅率；後續是否進一步調降，仍須就供應鏈合作內容及232條款優惠待遇，進行第二階段協商，待相關共識完成後，方可進一步調整對等關稅水準。

至於第二階段談判，自8月展開以來，我方主要依循「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作機制，並持續向美方爭取對等關稅調降且不疊加適用，同時就未來232半導體及其衍生產品的關稅優惠模式，以及其他232項目之優惠待遇，提出具體方案與訴求。另方面，我方亦同步與USTR確認未來台美貿易協議的相關內容與架構。

經貿辦表示，目前雙方在多項關鍵議題上已形成一定程度共識，待台美完成總結會議後，將對外公布協議主要內容。我政府亦將依既有法定程序，向國會及社會大眾完整說明談判過程與協議內容，並於後續將完整協議文本及影響評估資料送交立法院審議，以確保程序透明與民主監督。