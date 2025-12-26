大洋董事長郭人豪辭任 新任董事長擬於近期董事會改選

大洋-KY（5907）26日公告董事長郭人豪辭任，大洋表示，新任董事長擬於近期董事會改選，而郭人豪仍為本公司董事。

大洋-KY前三季營收為20.4億元，年減14.6%，前三季稅後虧損5.9億元，每股虧損3.04元。

益航（2601）原本持有大洋-KY約58.62%的股份，為最大股東，為避免受百貨事業虧損影響，今年4月董事會通過出售其中的30%，出售後剩餘大洋股權28.62%。

大洋日前表示，雖然百貨客流量較去年同期增長兩位數，但提袋率未見改善，顯示中國大陸消費者的消費信心仍受壓，尤其在美中關係不穩、關稅問題及經濟環境不確定性的影響下，消費者的支出愈發保守。

對於百貨事業的經營，公司指出，餐飲業務表現穩定，甚至有微幅成長，目前餐飲比重從過去的三成提升至目前的五成。儘管餐飲業能有效吸引顧客進店，但百貨業的核心挑戰仍是提升專櫃和品牌的品質，尤其是高端品牌專櫃。

目前的經營趨勢是透過收取固定租金來保障營運現金流，當前租金收入占比約50%。隨著市場競爭加劇，部分業務將被縮減，並將透過讓利策略來吸引廠商續約合作。

此外，公司計劃加強消費體驗的元素，例如親子活動和特色購物體驗，使消費者在購買商品的同時，也能享受休閒娛樂，這與當前市場需求趨勢相符。

關於未來業務調整，目前營運店數14間，當前並無進一步縮減計劃，因為公司仍在調整與優化現有店鋪。