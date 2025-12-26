快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

大洋董事長郭人豪辭任 新任董事長擬於近期董事會改選

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

大洋-KY（5907）26日公告董事長郭人豪辭任，大洋表示，新任董事長擬於近期董事會改選，而郭人豪仍為本公司董事。

⭐2025總回顧

大洋-KY前三季營收為20.4億元，年減14.6%，前三季稅後虧損5.9億元，每股虧損3.04元。

益航（2601）原本持有大洋-KY約58.62%的股份，為最大股東，為避免受百貨事業虧損影響，今年4月董事會通過出售其中的30%，出售後剩餘大洋股權28.62%。

大洋日前表示，雖然百貨客流量較去年同期增長兩位數，但提袋率未見改善，顯示中國大陸消費者的消費信心仍受壓，尤其在美中關係不穩、關稅問題及經濟環境不確定性的影響下，消費者的支出愈發保守。

對於百貨事業的經營，公司指出，餐飲業務表現穩定，甚至有微幅成長，目前餐飲比重從過去的三成提升至目前的五成。儘管餐飲業能有效吸引顧客進店，但百貨業的核心挑戰仍是提升專櫃和品牌的品質，尤其是高端品牌專櫃。

目前的經營趨勢是透過收取固定租金來保障營運現金流，當前租金收入占比約50%。隨著市場競爭加劇，部分業務將被縮減，並將透過讓利策略來吸引廠商續約合作。

此外，公司計劃加強消費體驗的元素，例如親子活動和特色購物體驗，使消費者在購買商品的同時，也能享受休閒娛樂，這與當前市場需求趨勢相符。

關於未來業務調整，目前營運店數14間，當前並無進一步縮減計劃，因為公司仍在調整與優化現有店鋪。

消費信心 餐飲業 購物

延伸閱讀

車廠進口美規車蓄勢待發 預計2026下半年陸續引進

東陽、堤維西 AM業務熱

緩和氣氛？美延後對中晶片加徵關稅 專家分析川普顧及「2原因」

如何解讀美對中晶片關稅延期？紐時：美正拿捏分寸避免中方強烈反彈

相關新聞

永續行銷聯盟成立 4大核心推ESG助綠領人才培育

行銷傳播產業10大公協會今天宣布成立「永續行銷聯盟」，以公私協力推動ESG（環境保護、社會責任與公司治理）、建立永續行銷...

台美關稅有譜？ 政院：對貿易協議與232條款優惠已有共識

針對外界關注台美關稅談判進展，行政院經貿談判辦公室26日對外說明，台美雙方自今年9月底舉行實體會議後，已多次透過線上磋商...

股市黃金今年表現完勝房市 黃金漲幅逾七成最猛

信義房屋統計近三年股市、房市、黃金等資產價格變化，2023與2024年都是三者齊漲的表現，不過受到政策抑制，房市今年價格...

從避風港到震盪源 美元霸權動搖中？劉憶如揭示四大壓力

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，今年美元避險地位被黃金取代了不少。明年美元避險地位...

明年美元走勢？劉憶如：多數預期可能走弱 或在狹窄範圍內擺盪

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，美元指數今年下跌近10%，美元相對於歐元跌幅更達1...

台經院孫明德：三大利多助攻 製造業明年首季拚開門紅

台灣經濟研究院26日公布11月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點全面上升，三大產業景氣連續走揚，顯示企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。