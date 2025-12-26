投資臺灣吸金逾2.56兆元 共1,701家企業進駐

投資動能持續擴大，三大投資臺灣方案成果持續累積。投資臺灣事務所統計，截至今年底，三大投資臺灣方案已吸引1,701家企業投資，累計投資金額逾新台幣2兆5,690億元，預估可創造16萬2,041個本國就業機會，顯示企業投資臺灣動能持續升溫。

投資臺灣事務所26日通過三家企業擴大投資臺灣，包括「歡迎臺商回臺投資行動方案」的翔名科技（8091），以及「中小企業加速投資行動方案」的瑞昌彩藝與佳鼎創新。總計臺商回臺方案累計338家企業投資約1兆3,700億元，創造9萬1,638個就業機會；中小企業加速投資方案則有1,154家企業投資約5,904億元，帶動4萬1,145個就業機會，後續尚有11家企業排隊待審。

投資臺灣事務所表示，翔名科技深耕半導體產業逾30年，專精於硬脆材料精密製造與半導體等級表面處理技術，產品涵蓋離子植入、薄膜、黃光及蝕刻等先進製程設備關鍵零組件，並為多家國際半導體設備大廠合格供應商。因應AI產業快速發展帶動先進製程設備需求，翔名科技規劃投資12億元於嘉義興建智慧化新廠，導入AI技術輔助製程參數調校與生產排程，同時採用節能設備，強化在地供應能量，完善半導體產業聚落布局。

投資臺灣事務所指出，瑞昌彩藝則提供一站式環保包裝解決方案，服務涵蓋設計、印刷、貼合與製袋等垂直整合流程，並通過ISO22000與HACCP認證。公司看好綠色包裝趨勢，決定再度擴大投資，預計增聘10名本國員工，投入約1.9億元於臺中產業園區擴增產線，引進自動製版機、純水油墨印刷機，並導入AI分析技術，提升製版精細度，同時回收熱能與建置廢水回收系統，推動低污染、低耗能的軟包裝製程。

投資臺灣事務所表示，佳鼎創新為佳和實業旗下子公司，近年因應國際品牌客戶對減碳與永續材質的高度重視，積極投入高機能與永續紡織品開發。公司規劃投資2.98億元於臺南新市區建置特殊纖維生產線，並增聘15名本國員工，導入自動化與半自動化設備，包括自主移動機器人、AI驗布機，以及織機聯網與即時監控系統，全面提升生產效率與品質，同時導入數位化碳流管理與溫室氣體盤查機制，深化與國際客戶在ESG永續供應鏈上的合作。