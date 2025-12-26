永續行銷聯盟成立 4大核心推ESG助綠領人才培育

行銷傳播產業10大公協會今天宣布成立「永續行銷聯盟」，以公私協力推動ESG（環境保護、社會責任與公司治理）、建立永續行銷行動指引、推動人才認證與培育、深化全民永續溝通等4大主軸，協力政府推動台灣永續政策與發展，與世界接軌。

「永續行銷聯盟」成立大會今天登場，由台北市廣告代理商業同業公會、國際廣告協會台北分會、台北市廣告業經營人協會、台北市媒體服務代理商協會、台灣數位媒體應用暨行銷協會、台北市雜誌商業同業公會、財團法人中華民國傳媒稽核認證會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、台灣暨台北市國際公共關係協會、台灣永續傳播協會等共同推動。

聯盟代表、台北市廣告代理商業同業公會理事長盧炳勳表示，為響應國家永續發展政策，歷時2年多籌備「永續行銷聯盟」，集結行銷傳播產業10大公協會，涵蓋廣告、媒體、公關、數位等逾百家夥伴，聯盟將啟動永續行銷人才培育計畫，並建立永續行銷產業行動指引，以行銷驅動永續，共創台灣綠色競爭力。

盧炳勳說明，聯盟共有4大核心主軸，首先，公私協力推動ESG，對接跨部會窗口，強化產官協作，從環境、社會到治理面向，推動永續轉型。其次，建立永續行銷行動指引，研擬符合台灣產業環境的準則，促進自律管理並降低「漂綠」爭議。

第3，推動人才認證與培育，將推行「永續行銷管理師」認證制度及專業培訓，培育綠領人才，強化產業韌性。第4，深化全民永續溝通，與政府共同推廣ESG理念，提升社會參與度與全民共識。

盧炳勳強調，聯盟將聚焦永續行銷人才培育、產業行動指引與國際接軌，強化品牌在淨零競爭的韌性；同時盼整合資源，運用行銷影響力推動永續行動，促進產業加速轉型，並帶動行銷產業永續發展。

經濟部次長何晉滄指出，2050淨零轉型是台灣目標，經濟部近年大力輔導產業節能減碳，「許多產業界的人已經準備好了」，希望通過行銷的力量，推廣台灣減碳的成果。他也期許聯盟能扮演抓「漂綠」的角色，「有企業假裝做淨零減碳，要把害群之馬抓出來」。

此外，永續行銷聯盟宣布，為協助企業回應綠色供應鏈與創新商業模式等政策方向，籌組「產業發展委員會」及「政府關係及政策委員會」2大委員會，主責政策協議、產業推動、跨界合作與國際接軌。