股市黃金今年表現完勝房市 黃金漲幅逾七成最猛

信義房屋統計近三年股市、房市、黃金等資產價格變化，2023與2024年都是三者齊漲的表現，不過受到政策抑制，房市今年價格出現微幅減少，不過股市創下新高且連續三年漲幅超過20%，黃金表現更為勇猛，光今年漲幅就高達7成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市受到第七波管制等影響，一手市場出現交易量大幅量縮，二手市場同樣剩下自用當道，價格波動則是中南部修正幅度大於北部。

曾敬德指出，若對比股市和黃金等資產，股市今年又寫下新高，漲完AI又產生其他缺貨股，相較4月關稅的低點，到年底足足又噴了一萬點，今年持有股票報酬勝於房市。

曾敬德分析，過去三年股市每年上漲超過20%，績效表現亮眼，持有黃金長期表現也是穩定走揚，今年更是出現年漲7成的驚人行情，反觀房市2023、2024在新青安政策帶動下，兩年房價都出現明顯走揚，但政策抑制後今年第3季相較去年第4季房價則是大致持平。