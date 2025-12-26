股市黃金今年表現完勝房市 黃金漲幅逾七成最猛

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋統計近三年股市、房市、黃金等資產價格變化，黃金表現更為勇猛，光今年漲幅就高達7成。(路透)

信義房屋統計近三年股市、房市黃金等資產價格變化，2023與2024年都是三者齊漲的表現，不過受到政策抑制，房市今年價格出現微幅減少，不過股市創下新高且連續三年漲幅超過20%，黃金表現更為勇猛，光今年漲幅就高達7成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市受到第七波管制等影響，一手市場出現交易量大幅量縮，二手市場同樣剩下自用當道，價格波動則是中南部修正幅度大於北部。

曾敬德指出，若對比股市和黃金等資產，股市今年又寫下新高，漲完AI又產生其他缺貨股，相較4月關稅的低點，到年底足足又噴了一萬點，今年持有股票報酬勝於房市。

曾敬德分析，過去三年股市每年上漲超過20%，績效表現亮眼，持有黃金長期表現也是穩定走揚，今年更是出現年漲7成的驚人行情，反觀房市2023、2024在新青安政策帶動下，兩年房價都出現明顯走揚，但政策抑制後今年第3季相較去年第4季房價則是大致持平。

相關新聞

台經院孫明德：三大利多助攻 製造業明年首季拚開門紅

台灣經濟研究院26日公布11月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點全面上升，三大產業景氣連續走揚，顯示企...

明年美元走勢？劉憶如：多數預期可能走弱 或在狹窄範圍內擺盪

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，美元指數今年下跌近10%，美元相對於歐元跌幅更達1...

從避風港到震盪源 美元霸權動搖中？劉憶如揭示四大壓力

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，今年美元避險地位被黃金取代了不少。明年美元避險地位...

製造業營業測驗點走揚！台經院：三大利多明年第一季開門紅

台經院今日發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚，顯示整體企業景氣信心持續改善，其中製造業在...

AI 需求有增無減！降息助攻獲利、電力成兵家必爭之地

AI需求有增無減，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，自2023年以來，AI資本支出的規模持續超越預期，平均...

