快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

大同智能攜手南台科大 打造校園微電網綠能示範場域

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同智能攜手南台科大，打造校園微電網綠能示範場域。公司提供
大同智能攜手南台科大，打造校園微電網綠能示範場域。公司提供

南台科技大學於24日舉行校園微電網揭牌儀式，該案為教育部補助校園微電網第一案，由大同（2371）公司旗下大同智能建置，提供從場勘評估、設備選型到系統調節的全流程服務，協助校園推動自主用電與綠能轉型，作為微電網示範計畫的重要實踐案例。

⭐2025總回顧

大同智能指出，本案經專業評估後，於校園內六棟建物屋頂建置太陽能發電系統，總裝置容量達737kW，符合國內高效能源場域系統特徵。透過微電網技術整合，實現太陽能即時併網，有效降低校園整體用電負擔與契約容量。

其中，西淮館建置29.7kWp太陽能板及25kW／105kWh儲能電池櫃，透過系統整合，將太陽光發電直接供應全館用電；當發電量高於負載時，電力即儲存於儲能系統，於發電不足時再由儲能櫃補足，使館舍對市電的依賴趨近於零。

大同智能表示，未來將持續以微電網與再生能源整合技術，協助校園及各類場域落實智慧用電與能源自主，推動永續低碳發展。

太陽能發電 校園 大同

延伸閱讀

大同法律攻防戰 資金無虞

大同抗跌 神祕買盤敲進

中國法院維持原判須支付131億元 大同跳空跌停

斗南公路清晨大車禍3車相撞 車頭撞斷2人OHCA、2輕重傷

相關新聞

台經院孫明德：三大利多助攻 製造業明年首季拚開門紅

台灣經濟研究院26日公布11月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點全面上升，三大產業景氣連續走揚，顯示企...

明年美元走勢？劉憶如：多數預期可能走弱 或在狹窄範圍內擺盪

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，美元指數今年下跌近10%，美元相對於歐元跌幅更達1...

從避風港到震盪源 美元霸權動搖中？劉憶如揭示四大壓力

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，今年美元避險地位被黃金取代了不少。明年美元避險地位...

製造業營業測驗點走揚！台經院：三大利多明年第一季開門紅

台經院今日發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚，顯示整體企業景氣信心持續改善，其中製造業在...

AI 需求有增無減！降息助攻獲利、電力成兵家必爭之地

AI需求有增無減，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，自2023年以來，AI資本支出的規模持續超越預期，平均...

為什麼各國瘋狂買黃金？ 今年前五名國家曝光 原因超現實

自2008年全球金融海嘯以來，國際金融體系歷經多次震盪，各國央行對外匯準備的配置策略也出現明顯轉變。統計顯示，近17年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。