從避風港到震盪源 美元霸權動搖中？劉憶如揭示四大壓力

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，今年美元避險地位被黃金取代了不少。明年美元避險地位受挑戰，主要因素有四：一、美元需求面支撐（經濟與利差優勢）弱化，二、供給面由縮表轉為平緩；三、全球利率與景氣分歧收斂，美元相對優勢下降。四、美國財政結構性風險（財政赤字與利息支出、外儲美元占比下滑、黃金上行）加大美元波動、降低吸引力。

劉憶如表示，今年全球央行持續減碼美元，依據國際貨幣基金(IMF)數據，今年第3季全球央行持有的美元占比為56.92%，較20年前的70%大幅減少。今年黃金價格自年初每盎司2,630美元，上漲至12月25日的4,480美元，漲幅70%，反映的也是美元的避險地位已受到嚴重的挑戰。