明年美元走勢？劉憶如：多數預期可能走弱 或在狹窄範圍內擺盪

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，美元指數今年下跌近10%，美元相對於歐元跌幅更達14%。展望2026年，如果當初造成走強的因素消失，則2026年的美元就不見得會反彈回升，多數的預期為明年美元可能走弱或在一狹窄範圍內擺盪。

北威論壇今舉行2025年最後一場論壇，以「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」為題。

劉憶如表示，以路透社今年11月28日至12月3日間的問卷調查顯示，多數受訪者看空2026年美元走勢。2026年全球經濟分歧減少，利率的差距也將縮減。歐元區最近上調對及2027年的經濟成長預測，認為已渡過最困難的時刻；歐洲央行宣布停止降息。相對地，美國聯準會則基於勞動市場疲弱的跡象，12月10日繼續降息1碼，並且自12月1日起結束縮表，甚至開始購買國庫券，為市場提供資金。

其次，劉憶如認為，2026年美國的長短天期公債利率，將因此下降，美元原本享有與歐元、英鎊及日圓等貨幣之利差優勢，也將隨之減弱。同時，美國政府入不敷出的財政赤字及債務餘額飆升，預計2026年也不見緩解；雖不會直接造成美元貶值，但卻會增加美元價位的震盪並降低美元吸引力。