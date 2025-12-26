快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

明年美元走勢？劉憶如：多數預期可能走弱 或在狹窄範圍內擺盪

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台大財金系兼任教授劉憶如。記者余承翰攝影／聯合報系資料照片
台大財金系兼任教授劉憶如。記者余承翰攝影／聯合報系資料照片

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，美元指數今年下跌近10%，美元相對於歐元跌幅更達14%。展望2026年，如果當初造成走強的因素消失，則2026年的美元就不見得會反彈回升，多數的預期為明年美元可能走弱或在一狹窄範圍內擺盪。

⭐2025總回顧

北威論壇今舉行2025年最後一場論壇，以「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」為題。

劉憶如表示，以路透社今年11月28日至12月3日間的問卷調查顯示，多數受訪者看空2026年美元走勢。2026年全球經濟分歧減少，利率的差距也將縮減。歐元區最近上調對及2027年的經濟成長預測，認為已渡過最困難的時刻；歐洲央行宣布停止降息。相對地，美國聯準會則基於勞動市場疲弱的跡象，12月10日繼續降息1碼，並且自12月1日起結束縮表，甚至開始購買國庫券，為市場提供資金。

其次，劉憶如認為，2026年美國的長短天期公債利率，將因此下降，美元原本享有與歐元、英鎊及日圓等貨幣之利差優勢，也將隨之減弱。同時，美國政府入不敷出的財政赤字及債務餘額飆升，預計2026年也不見緩解；雖不會直接造成美元貶值，但卻會增加美元價位的震盪並降低美元吸引力。

美國聯準會 市場 降息

延伸閱讀

美前代理亞太助卿：美中元首2026年可能會晤4次

離岸人民幣兌美元升破7算 專家：年底結匯所致

2026年開年這3大星座「不是靠運氣！」摩羯、水瓶、雙魚的關鍵課題一次看

境外金融中心獲利回溫 前11月賺近30億美元

相關新聞

台經院孫明德：三大利多助攻 製造業明年首季拚開門紅

台灣經濟研究院26日公布11月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點全面上升，三大產業景氣連續走揚，顯示企...

明年美元走勢？劉憶如：多數預期可能走弱 或在狹窄範圍內擺盪

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，美元指數今年下跌近10%，美元相對於歐元跌幅更達1...

從避風港到震盪源 美元霸權動搖中？劉憶如揭示四大壓力

前財政部長現任北威國際集團董事總經理、臺大財金系兼任教授劉憶如今指出，今年美元避險地位被黃金取代了不少。明年美元避險地位...

製造業營業測驗點走揚！台經院：三大利多明年第一季開門紅

台經院今日發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚，顯示整體企業景氣信心持續改善，其中製造業在...

AI 需求有增無減！降息助攻獲利、電力成兵家必爭之地

AI需求有增無減，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，自2023年以來，AI資本支出的規模持續超越預期，平均...

為什麼各國瘋狂買黃金？ 今年前五名國家曝光 原因超現實

自2008年全球金融海嘯以來，國際金融體系歷經多次震盪，各國央行對外匯準備的配置策略也出現明顯轉變。統計顯示，近17年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。