台經院孫明德：三大利多助攻 製造業明年首季拚開門紅

台灣經濟研究院26日公布11月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點全面上升，三大產業景氣連續走揚，顯示企業信心持續改善。其中，製造業營業氣候測驗點升至94.42點，月增2.39點，已連續五個月上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，若未來俄烏戰爭落幕、中國約束產能不再擴張，以及美國維持寬鬆貨幣政策，三大外部利多支撐下，製造業明年第1季有機會迎來「開門紅」。

台經院指出，受惠AI、高效能運算與雲端服務需求持續暢旺，帶動相關供應鏈拉貨動能延續，雖非AI產業仍受需求保守與市場競爭影響，但整體製造業景氣表現仍優於上月。調查顯示，11月看好當月景氣的製造業者比率升至24%，看壞比率降至23.1%，廠商對景氣的悲觀程度明顯收斂。

服務業方面，11月營業氣候測驗點升至91.18點，月增3.09點，連續兩個月走揚。台經院指出，證券業雖受台股回檔影響，但市場成交量回升，加上創新板新制推動，支撐承銷與輔導業務表現；批發業則受惠下游客戶拉貨回溫、新台幣貶值提升出口競爭力，以及資通訊產品外銷增溫，業者對未來半年景氣多持樂觀態度。

營建業景氣亦持續改善，11月營業氣候測驗點升至101.66點，月增1.12點，已連續六個月上揚。台經院表示，公部門為力拚年底95%計畫達成率，加速公共工程進度，加上2026年起捷運土城樹林線高架段、環狀線東環段等大型交通建設陸續施工，以及高科技產業持續推進建廠計畫，帶動營建與機電工程需求穩定成長。

在不動產市場方面，台經院指出，第4季為傳統購屋旺季，在部分自住買盤支撐下，中古屋交易略有回溫，但因缺乏新屋交屋潮，11月整體交易量仍較前月減少6.3%。評估明年央行理監事會議政策方向轉向「硬性總量管制」、「精準控管與用途引導」，投資與多屋族受限於資金成本與貸款條件，自住需求仍是市場主要支撐，房市短期內仍將處於低檔盤整格局。

孫明德指出，近期三大營業氣候測驗點持續走揚，顯示製造業自第4季以來逐步擺脫關稅與不確定性干擾，對明年景氣的樂觀期待持續升溫。其中，製造業可望受惠三大外部因素支撐而持續走揚。

孫明德表示，首先，美國維持寬鬆貨幣政策，有助穩定金融市場，只要股市表現穩健，消費動能便可望延續；其次，俄烏戰爭一旦結束，歐洲財政資源可望回流民間，並使烏克蘭原物料供應及俄羅斯原油價格逐步回歸正軌；第三，中國在各國反傾銷壓力下開始限縮產能，若相關措施延續，水泥、鋼鐵等原物料價格回升，將對石化、鋼鐵等傳統產業形成明顯支撐。