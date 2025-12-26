製造業營業測驗點走揚！台經院：三大利多明年第一季開門紅

台經院今日發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚，顯示整體企業景氣信心持續改善，其中製造業在AI、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，客戶拉貨動能延續，連續五個月走升。台經院景氣預測中心主任孫明德強調，若是明年出現俄烏戰事結束、中國大陸產能調節、美國加速寬鬆三大狀況，就能讓製造業在明年第1季看見開門紅。

孫明德並表示，在AI新趨勢下，未來不再只是「科技」與「傳產」二分法，因為過去的傳產如電機、不動產，只要與AI相關都表現很好，未來產業走勢應分為「AI」與「非AI」產業，明年也是如此。

台經院指出，國內在AI、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，客戶拉貨動能延續，雖然非AI相關產業受需求保守與市場競爭影響而抵銷部分成長，但整體動能仍優於上月，製造業者對當月及未來半年的景氣看法同步改善；11月製造業營業氣候測驗點為94.42點，較10月修正後92.03點增加2.39點，連續五個月上揚。

孫明德表示，台灣今年因為AI一枝獨秀，外銷成長率飆34%，今年外銷創新高，表現亮眼，但美國總統川普看到貿易逆差又會認為賺太多美國人的錢，變成對台祭出制裁新的理由與藉口。

今年外銷仍以資通訊及電子零組件占八成最多，大家都認為傳產今年很慘，但他說，傳統的傳產業今年表現有高有低，只要趕上AI熱潮，例如電機趕上美國要大幅調整網結構，表現非常好；另外不動產，今年因為廠商大幅興建AI廠房及設備，相關投資大爆發，以後對於產業表現，要分AI與非AI，不能再以傳統二分法解讀。

孫明德表示，近期主要國家中央銀行的貨幣政策方向分歧，美國續降息並重啟短天期公債購買，歐洲央行按兵不動，日本央行再度升息，而中國人行仍維持寬鬆。此一分化格局恐將影響全球資金流向並提高金融市場波動風險。其中美國因為AI吸收大量資金，啟動量化寬鬆，估明年新的聯準會主席上任後，降息會更有明顯，對美國明年經濟不好的消息就是寬鬆政策。

他指出，製造業本月廠商對本月及未來半年調查看法樂觀很多，只要明年中國能約束內部產能，加上烏俄停止戰爭，美國持續寬鬆政策，明年第一季製造業就能出現開門紅的行情。

11月營業氣候測驗點101.66點，上升1.12點，連續六個月上升。台經院產總資料庫總監劉佩真表示，累積至11月底，六都買賣件數移轉較去年同期衰退26.1%，交易量創八年新低，全年估面臨26萬件保衛戰，確認房市從2024年的「價量齊揚」局面，轉為今年「量縮價緩跌」態勢。