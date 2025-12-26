快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

聽新聞
0:00 / 0:00

製造業營業測驗點走揚！台經院：三大利多明年第一季開門紅

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片

台經院今日發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚，顯示整體企業景氣信心持續改善，其中製造業在AI、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，客戶拉貨動能延續，連續五個月走升。台經院景氣預測中心主任孫明德強調，若是明年出現俄烏戰事結束、中國大陸產能調節、美國加速寬鬆三大狀況，就能讓製造業在明年第1季看見開門紅。

⭐2025總回顧

孫明德並表示，在AI新趨勢下，未來不再只是「科技」與「傳產」二分法，因為過去的傳產如電機、不動產，只要與AI相關都表現很好，未來產業走勢應分為「AI」與「非AI」產業，明年也是如此。

台經院指出，國內在AI、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，客戶拉貨動能延續，雖然非AI相關產業受需求保守與市場競爭影響而抵銷部分成長，但整體動能仍優於上月，製造業者對當月及未來半年的景氣看法同步改善；11月製造業營業氣候測驗點為94.42點，較10月修正後92.03點增加2.39點，連續五個月上揚。

孫明德表示，台灣今年因為AI一枝獨秀，外銷成長率飆34%，今年外銷創新高，表現亮眼，但美國總統川普看到貿易逆差又會認為賺太多美國人的錢，變成對台祭出制裁新的理由與藉口。

今年外銷仍以資通訊及電子零組件占八成最多，大家都認為傳產今年很慘，但他說，傳統的傳產業今年表現有高有低，只要趕上AI熱潮，例如電機趕上美國要大幅調整網結構，表現非常好；另外不動產，今年因為廠商大幅興建AI廠房及設備，相關投資大爆發，以後對於產業表現，要分AI與非AI，不能再以傳統二分法解讀。

孫明德表示，近期主要國家中央銀行的貨幣政策方向分歧，美國續降息並重啟短天期公債購買，歐洲央行按兵不動，日本央行再度升息，而中國人行仍維持寬鬆。此一分化格局恐將影響全球資金流向並提高金融市場波動風險。其中美國因為AI吸收大量資金，啟動量化寬鬆，估明年新的聯準會主席上任後，降息會更有明顯，對美國明年經濟不好的消息就是寬鬆政策。

他指出，製造業本月廠商對本月及未來半年調查看法樂觀很多，只要明年中國能約束內部產能，加上烏俄停止戰爭，美國持續寬鬆政策，明年第一季製造業就能出現開門紅的行情。

11月營業氣候測驗點101.66點，上升1.12點，連續六個月上升。台經院產總資料庫總監劉佩真表示，累積至11月底，六都買賣件數移轉較去年同期衰退26.1%，交易量創八年新低，全年估面臨26萬件保衛戰，確認房市從2024年的「價量齊揚」局面，轉為今年「量縮價緩跌」態勢。

她分析，央行上周理監事會議對房市採精準調控，而非全面解封，不像去年以強烈行政手段劃出紅線，銀行貸款從現在管控交由銀行自主管理，但央行高壓管制並未鬆綁，而是從過去每季報告房貸狀況改為每月報告，加上不定期金檢，反映央行核心管控不變，只是為了不要誤傷無辜的首購及社會住宅、都更及企業投資，進行機制優化，並非全面鬆綁。估計央行會再觀察數據變化，最快明年第2季有機會有條件軟性鬆綁，最慢是明年下半年，等同未來房市會是低檔盤整階段。

台經院今天發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚。圖／台經院提供
台經院今天發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚。圖／台經院提供

AI 美國 日本央行

延伸閱讀

衝上28,590點！台股早盤再創史上新高 法人建議要這樣操作

AI 需求有增無減！降息助攻獲利、電力成兵家必爭之地

美前代理亞太助卿：美中元首2026年可能會晤4次

離岸人民幣兌美元升破7算 專家：年底結匯所致

相關新聞

製造業營業測驗點走揚！台經院：三大利多明年第一季開門紅

台經院今日發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚，顯示整體企業景氣信心持續改善，其中製造業在...

台經院孫明德：三大利多助攻 製造業明年首季拚開門紅

台灣經濟研究院26日公布11月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點全面上升，三大產業景氣連續走揚，顯示企...

AI 需求有增無減！降息助攻獲利、電力成兵家必爭之地

AI需求有增無減，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，自2023年以來，AI資本支出的規模持續超越預期，平均...

為什麼各國瘋狂買黃金？ 今年前五名國家曝光 原因超現實

自2008年全球金融海嘯以來，國際金融體系歷經多次震盪，各國央行對外匯準備的配置策略也出現明顯轉變。統計顯示，近17年來...

避險紅利不計入資本 彭金隆關鍵一役重寫匯率會計規則

金管會主委彭金隆進行他上任以來對於整個市場最重大的金融改革，除了他所力推的亞洲資產管理中心的計畫之外，另一個最具代表性的，就是壽險匯率會計制度的改革。金管會12月23日宣布將對壽險業的持有到期債券資產（AC）採取「直線攤銷法」來攤銷匯率影響，這只是開始，更重要的在於即將公布的配套措施，對彭金隆而言，配套措施更是關鍵之役，尤其要擺平本土與外商壽險之間的歧見。

境外金融中心獲利回溫 前11月賺近30億美元

據金管會統計，2025年前11月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘29.92億美元，逼近30億美元，已寫近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。