AI 需求有增無減！降息助攻獲利、電力成兵家必爭之地

AI需求有增無減，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，自2023年以來，AI資本支出的規模持續超越預期，平均超出約15%，讓發電、電塔、資料中心等基礎建設全數跟著雨露均霑。

根據過往數據顯示，防禦性產業在開始降息後的半年內表現居前，其中又以公用事業最佳，而12月聯準會如預期降息，更增添基礎建設類股利多。

王翔慧指出，由於基礎建設公司通常依賴大量資本投入，利率下降能降低融資成本，強化其獲利能力，因此利率加速下跌有利基建股後續表現，且基礎建設企業多半具有特許經營權或長期合約支持，能提供基建公司創造穩定現金流的能力，長期股利率水準亦優於全球股票，在景氣循環中也帶來長期資本增長的能力。

王翔慧分析，在AI基礎建設各項領域中，電力成為兵家必爭之地，能夠快速建設、快速銜接需求的方式將取得領先，多數調查機構顯示，綜合型能源策略或是天然氣發電，為AI最佳能源選項，其次是單獨使用核能、單獨使用可再生能源搭配儲能，建議投資人不妨朝此方向為布局重點。

再者，全球數據產業以25%年複合成長率將帶動資料中心長期發展，資料中心的共址需求欲小不易，但由於電力是新資料中心的最大瓶頸，因此業者會考慮提高機櫃功率密度，為資料中心帶來較高的定價能力。