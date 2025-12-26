AI 需求有增無減！降息助攻獲利、電力成兵家必爭之地

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI需求有增無減，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，自2023年以來，AI資本支出的規模持續超越預期，平均超出約15%，讓發電、電塔、資料中心等基礎建設全數跟著雨露均霑。

根據過往數據顯示，防禦性產業在開始降息後的半年內表現居前，其中又以公用事業最佳，而12月聯準會如預期降息，更增添基礎建設類股利多。

王翔慧指出，由於基礎建設公司通常依賴大量資本投入，利率下降能降低融資成本，強化其獲利能力，因此利率加速下跌有利基建股後續表現，且基礎建設企業多半具有特許經營權或長期合約支持，能提供基建公司創造穩定現金流的能力，長期股利率水準亦優於全球股票，在景氣循環中也帶來長期資本增長的能力。

王翔慧分析，在AI基礎建設各項領域中，電力成為兵家必爭之地，能夠快速建設、快速銜接需求的方式將取得領先，多數調查機構顯示，綜合型能源策略或是天然氣發電，為AI最佳能源選項，其次是單獨使用核能、單獨使用可再生能源搭配儲能，建議投資人不妨朝此方向為布局重點。

再者，全球數據產業以25%年複合成長率將帶動資料中心長期發展，資料中心的共址需求欲小不易，但由於電力是新資料中心的最大瓶頸，因此業者會考慮提高機櫃功率密度，為資料中心帶來較高的定價能力。

台經院今日發布11月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業持續同步上揚，顯示整體企業景氣信心持續改善，其中製造業在...

台灣經濟研究院26日公布11月景氣動向調查，製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點全面上升，三大產業景氣連續走揚，顯示企...

自2008年全球金融海嘯以來，國際金融體系歷經多次震盪，各國央行對外匯準備的配置策略也出現明顯轉變。統計顯示，近17年來...

金管會主委彭金隆進行他上任以來對於整個市場最重大的金融改革，除了他所力推的亞洲資產管理中心的計畫之外，另一個最具代表性的，就是壽險匯率會計制度的改革。金管會12月23日宣布將對壽險業的持有到期債券資產（AC）採取「直線攤銷法」來攤銷匯率影響，這只是開始，更重要的在於即將公布的配套措施，對彭金隆而言，配套措施更是關鍵之役，尤其要擺平本土與外商壽險之間的歧見。

據金管會統計，2025年前11月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘29.92億美元，逼近30億美元，已寫近...

