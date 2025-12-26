快訊

為什麼各國瘋狂買黃金？ 今年前五名國家曝光 原因超現實

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
金價示意圖。圖／AI生成
金價示意圖。圖／AI生成

自2008年全球金融海嘯以來，國際金融體系歷經多次震盪，各國央行對外匯準備的配置策略也出現明顯轉變。統計顯示，近17年來加速增持黃金的前五大國家央行，分別為俄羅斯、中國、印度、土耳其及波蘭。這五國累計增持的黃金數量，約占全球央行總增持量的八成，顯示其在全球官方黃金需求中扮演關鍵角色。

⭐2025總回顧

若以今年以來的數據觀察，上述五國央行共增持約120公噸黃金，占全球央行增持總量200公噸的六成，增持動能依舊強勁。分析指出，在高通膨、地緣政治風險升溫及主要貨幣政策不確定性持續存在的背景下，黃金作為避險資產的重要性再度受到各國重視。

央行相關研究分析，這五國持續擴大黃金儲備，主要可歸納為三大因素。首先是政治與戰略考量，包括俄羅斯、中國及波蘭在內，透過提高黃金比重，以降低對特定國際貨幣體系的依賴，並強化金融自主性。其次，部分國家面臨本國貨幣波動劇烈的問題，如土耳其里拉長期承壓，增持黃金有助於穩定外匯儲備結構。第三則與文化因素有關，以印度為例，黃金長期被視為重要的價值儲存工具，官方與民間需求相互呼應，也推升央行的配置意願。

整體而言，各國央行持續增持黃金，反映全球經濟與政治環境的不確定性，也顯示黃金在國家金融安全中的戰略地位，短期內仍難以被其他資產完全取代。

央行 地緣政治風險 俄羅斯

年底恐卡關？境外金融中心賺近30億美元 距2021年高點僅咫尺

據金管會統計，2025年前11月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘逼近30億美元，年增77%，已寫近四年新...

AI 需求有增無減！降息助攻獲利、電力成兵家必爭之地

AI需求有增無減，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，自2023年以來，AI資本支出的規模持續超越預期，平均...

避險紅利不計入資本 彭金隆關鍵一役重寫匯率會計規則

金管會主委彭金隆進行他上任以來對於整個市場最重大的金融改革，除了他所力推的亞洲資產管理中心的計畫之外，另一個最具代表性的，就是壽險匯率會計制度的改革。金管會12月23日宣布將對壽險業的持有到期債券資產（AC）採取「直線攤銷法」來攤銷匯率影響，這只是開始，更重要的在於即將公布的配套措施，對彭金隆而言，配套措施更是關鍵之役，尤其要擺平本土與外商壽險之間的歧見。

境外金融中心獲利回溫 前11月賺近30億美元

據金管會統計，2025年前11月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘29.92億美元，逼近30億美元，已寫近...

2026年房市三大觀察點 信義代銷：央行信用管制政策態度最關鍵

中央銀行2025年第4季理監事會議決議維持利率不變；針對房市管制，延續第七波信用管制，宣布明年起不動產放款總量目標將回歸...

