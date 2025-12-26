為什麼各國瘋狂買黃金？ 今年前五名國家曝光 原因超現實

自2008年全球金融海嘯以來，國際金融體系歷經多次震盪，各國央行對外匯準備的配置策略也出現明顯轉變。統計顯示，近17年來加速增持黃金的前五大國家央行，分別為俄羅斯、中國、印度、土耳其及波蘭。這五國累計增持的黃金數量，約占全球央行總增持量的八成，顯示其在全球官方黃金需求中扮演關鍵角色。

若以今年以來的數據觀察，上述五國央行共增持約120公噸黃金，占全球央行增持總量200公噸的六成，增持動能依舊強勁。分析指出，在高通膨、地緣政治風險升溫及主要貨幣政策不確定性持續存在的背景下，黃金作為避險資產的重要性再度受到各國重視。

央行相關研究分析，這五國持續擴大黃金儲備，主要可歸納為三大因素。首先是政治與戰略考量，包括俄羅斯、中國及波蘭在內，透過提高黃金比重，以降低對特定國際貨幣體系的依賴，並強化金融自主性。其次，部分國家面臨本國貨幣波動劇烈的問題，如土耳其里拉長期承壓，增持黃金有助於穩定外匯儲備結構。第三則與文化因素有關，以印度為例，黃金長期被視為重要的價值儲存工具，官方與民間需求相互呼應，也推升央行的配置意願。

整體而言，各國央行持續增持黃金，反映全球經濟與政治環境的不確定性，也顯示黃金在國家金融安全中的戰略地位，短期內仍難以被其他資產完全取代。