境外金融中心獲利回溫 前11月賺近30億美元

據金管會統計，2025年前11月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘29.92億美元，逼近30億美元，已寫近四年新高紀錄，年增77%，距離2021年33億美元高點僅一步之遙，顯示3O獲利動能明顯回溫。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）、及國際保險業務分公司（OIU）。

近年三大金融境外中心獲利概況

3O獲利在2020年大賺39億美元衝上顛峰，惟受美國暴力升息、債券評價轉負與資金成本攀升影響，2023年起獲利跌破20億美元，連兩年徘徊在18億美元附近。

轉折點出現在今年第3季。9月美國啟動降息循環，美元資金成本走低，加上供應鏈移轉帶動外幣放款需求，穩住3O獲利基本盤。但11月起股債市轉趨震盪，已使單月獲利略為回落，年底能否一舉超越2021年高峰，仍存變數。

據統計，11月單月3O稅前盈餘2.86億美元，月減近一成，銀行、證券與保險全面走低，其中OSU月減84%最為明顯。

銀行端仍是主要獲利來源。11月OBU稅前盈餘88.9億元台幣，月減5%；累計前11月909.7億元，年增67%，創近五年同期新高，折合約29億美元。

銀行局副局長王允中表示，單月下滑主因兌換與投資收益減少，但累計成長，關鍵在市場預期降息，銀行加碼布局外幣債券，帶動利息淨收益增加。

銀行主管也指出，12月續降息，美元資金成本可望進一步下降，有利固定利率債券的利息收入，加上美元走強，換算為新台幣時將放大帳面獲利；惟年底向來是提列呆帳高峰，仍是最大不確定因素。

證券端方面，11月OSU稅前盈餘188.7萬美元，月減84%，累計前11月達9,630萬美元，較去年同期由虧轉盈。證期局副局長黃厚銘指出，單月回落主要受美股修正影響，自營部位承壓，但全年轉盈受惠降息帶動債券評價回升與指數類期權交易挹注。

保險端OIU 11月稅前盈餘125.4萬美元，月減三成，主因是壽險預期信用減損損失增加、產險過往合約未決損失上升；累計前11月虧損收斂到420.8萬美元。值得注意的是，11月OIU單月保費收入311.2萬美元，創今年新高，累計前11月326萬美元已超越去年全年，顯示OIU業務已逐步走出谷底。