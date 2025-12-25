2026年房市三大觀察點 信義代銷：央行信用管制政策態度最關鍵

中央銀行2025年第4季理監事會議決議維持利率不變；針對房市管制，延續第七波信用管制，宣布明年起不動產放款總量目標將回歸銀行自主管理；信義代銷認為，央行下半年的兩次理監事會議，雖無法實質為房市注入大量活水，但對市場信心仍有幫助。

信義代銷指出，現行信用管制措施持續，意味著多屋族的資金運用仍受規範，交易量難以爆發；但隨著銀行端在放款額度控管上重獲自主權，預期將有助於紓緩資金調度壓力，使自住客群能獲得較為順暢的貸款資源。

信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，中央銀行第4季理監事會議決策符合市場預期，利率不變且未鬆綁信用管制，關鍵仍在不動產放款集中度，但從央行下半年兩次的理監事會議，態度逐步具有彈性，雖無法對實質房市有大量注水，但對市場信心度仍有幫助。

在經濟基本面，童莉婷指出，受惠於AI產業外銷暢旺，今年台灣經濟成長率上修至驚人的7.31%。然而，央行示警2026年經濟將告別激情，預估成長率將受高基期與國際局勢影響，收斂至3.67%。其中，需特別關注美國「232條款」，將牽動台灣半導體產業發展展望。

放眼2026年房市，信義代銷認為，將聚焦三大重點，首先關鍵在於央行的政策態度，特別是基準利率走勢及信用管制何時能夠鬆綁。

信義代銷觀察，目前市場已有建商推出讓利個案，試圖「以價取量」維持去化，不僅形成市場上的量價拉扯，也使得不動產放款集中度持續居高不下。因此，房價能否順利軟著陸，將是央行決定何時解除管制的關鍵指標。

其次是明年為選舉年，「新青安2.0」若推動，將引出剛性買盤，為房市注入活水。

最後是評估中的虛坪改革制度上路，信義代銷預期，若新案公設比降低，將成為明年自住客評估建案性價比的核心指標。