快訊

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪

前台南消防局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

金管會統計出爐！3大境外金融中心前11月大賺近30億美元 年增逾7成

中央社／ 台北25日電
金管會公布3大境外金融中心11月稅前損益近2.87億美元，前11月稅前損益29.92億美元，年增76.8%。圖／本報資料照片
金管會公布3大境外金融中心11月稅前損益近2.87億美元，前11月稅前損益29.92億美元，年增76.8%。圖／本報資料照片

金管會公布3大境外金融中心11月稅前損益近2.87億美元，前11月稅前損益29.92億美元，年增76.8%，其中，前11月表現OBU、OSU呈現年增，僅OIU年減，展望全年，3大境外金融中心全年獲利有望挑戰30億美元大關。

⭐2025總回顧

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

美國聯準會（Fed）今年9月啟動降息，帶動銀行美元資金成本下降，金管會公布3大境外金融中心11月稅前損益統計，若以台灣銀行11月底美元對新台幣結帳匯率31.365計算，OBU、OIU與OSU合計11月稅前損益2.87億美元，年增79.6%，前11月稅前損益29.92億美元，年增達76.8%，雙雙都較去年成長。

金管會銀行局副局長王允中指出，11月OBU稅前損益新台幣88.9億元，月減4.5億元，主要原因是兌換淨收益、投資淨收益略有下滑所致；OBU今年前11月稅前損益為909.7億元，年增66.9%，創下近5年新高，主要跟市場降息預期升溫，銀行布局外幣債券平均餘額較去年同期成長，因此推升利息淨收益。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，11月OSU稅前損益188.7萬美元，月減近1020萬美元，因美股11月股價回檔產生部分虧損；前11月OSU獲利為9630.1萬美元，則較去年同期虧轉盈。

至於保險業，11月OIU稅前損益為125.4萬美元，前11月累計虧損420.8萬美元，較去年同期減少2441.7萬美元。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，壽險業因利息收入減少，加上投資預期信用減損所致，今年前11月虧損608.6萬美元；產險業雖比去年同期增加，但受到過去天災損失影響，前11月也呈虧損13.9萬美元；再保險業因賠款準備的有利釋出較少影響，前11月獲利也較去年同期減少。

觀察保單件數跟保費收入，今年前11月保單件數合計404件，較去年同期減少61件，保費收入達711.5萬美元，則較去年同期增加250.6萬美元。

進一步細看壽險業表現，今年前11月5件保單、保費收入325.9萬美元，雙雙較去年同期增加，主要跟業者近期積極推動OIU業務有成有關，帶動保費成長。

金管會 保險

延伸閱讀

AI帶動11月製造業生產連21紅 「這產業」意外翻黑結束13個月正成長

台壽員工拿走暫收款 金管會：已通報重大偶發

金融競爭力論壇／金管會主秘林志吉：TISA 稅賦 爭取優惠

凱崴11月 EPS 0.04元 力積電-0.06元

相關新聞

金管會統計出爐！3大境外金融中心前11月大賺近30億美元 年增逾7成

金管會公布3大境外金融中心11月稅前損益近2.87億美元，前11月稅前損益29.92億美元，年增76.8%，其中，前11...

17檔金融股已填息達陣 「兩金三銀」尚未完成

隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...

最低工資115年元旦調漲 月薪2萬9500元、時薪196元

勞工及事業單位請注意，攸關基本生活的最低工資民國115年將調漲，元旦起月薪將從新台幣2萬8590元調漲至2萬9500元、...

白話財經EP177｜台灣氫能跨大步 全台第一座加氫站12/11走進高雄民眾生活

AI時代來臨，為了提升運算效能，全球用電量越來越大，這也讓外界憂心，全球的二氧化碳排放量會不會因著電力需求大增，而跟著上升。

台灣人均GDP超車日韓 IMF預測在亞洲19國中名列第四

據國際貨幣基金（IMF）預測，全球對先進半導體強勁需求帶動下，台灣今年的人均收入不只超車南韓，也持續領先日本。

台美關稅談判 年底難達陣

台美對等關稅談判尚未塵埃落定，國民黨立委賴士葆昨（24）日質詢時關注，是否有機會在今年底前達陣？經濟部次長何晉滄回應，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。