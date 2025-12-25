17檔金融股已填息達陣 「兩金三銀」尚未完成

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8.7%，也順勢帶動國泰金（2882）、台企銀（2834）陸續填息達陣，截至12月24日為止，22檔金控股、銀行股當中已有17檔完成填息，只剩下「兩金三銀」尚未完成。

盤點22檔金融股（金控加銀行）自今年下半年以來的填息進展，其中，安泰銀行（2849）、上海商銀（5876）都是除息當天就直接填息，而兆豐金（2886）歷時8天完成填息、彰銀（2801）歷時11天完成填息、國票金（2889）歷時12天完成填息，另外，華南金（2880）、台新新光金（2887）則同步歷時16天完成填息。

近期這一波金融股上漲，也讓原本一直處於貼息狀態的金融股，大幅邁開填息步伐，像是國泰金在12月4日當天終於達陣，歷時110天；另外，泛公股台企銀也在12月22日順利完成填息，歷時96天；中信金（2891）也在11月24日完成填息，歷時共92天。

統計截至12月24日為止，22檔金控股、銀行股當中，包括華南金、富邦金（2881）、國泰金、凱基金（2883）、玉山金（2884）、元大金（2885）、兆豐金、台新新光金、國票金、永豐金（2890）、中信金、彰銀、台企銀、高雄銀（2836）、聯邦銀（2838）、安泰銀、上海商銀等17檔已順利填息達陣；另外，第一金（2892）、合庫金（5880）、台中銀（2812）、遠東銀（2845）、王道銀行（2897）等「兩金三銀」，目前仍尚未完成。

法人表示，考量壽險業者逢高實現資本利得，今年累積獲利衰退幅度收斂；而銀行業者核心動能則維持強勁，由於科技業投資需求仍旺，預估明年銀行業放款動能依舊成長，另外，預期在美國聯準會降息循環不變下，債券部位評價可望因降息循環而提升，有望抵銷換匯交易收益的減少。

