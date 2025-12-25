快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

工業電腦長期需求穩定 法人點名看好五檔

經濟日報／ 盧宏奇／台北即時報導

隨美國政府關稅政策即將出爐，加上邊緣運算、自動化、無人場域、交通、醫療等應用範圍愈來愈廣，法人預期工業電腦長期需求穩定，點名看好研華（2395）、樺漢（6414）、艾訊（3088）、安勤（3479）、融程電（3416）等五檔相關個股。

⭐2025總回顧

投顧法人分析，工業電腦廠今年受到新台幣匯率及美國關稅變化等干擾，客戶下單動能及獲利能力均不如預期。所幸2026年匯率及歐美政府政策不確定性降低，有望刺激需求復甦，營運否極泰來。

隨工業電腦應用場域愈趨多元，根據研調機構預估，工業電腦產值可望由2024年的71.3億美元成長至2025年的76.4億美元，未來將持續擴增至2032年的122.1億美元，年複合成長率約8%。

在終端應用領域方面，根據GIA統計，2020年主要終端應用為製造及汽車與運輸類相關，合計占比約50%，預估至2027年，在汽車與運輸相關領域蓬勃發展下，比重將進一步上揚至27%，與製造相關並列第一。

法人指出，2026年美國關稅政策即將揭曉，且工業電腦應用範圍持續增加，有利於刺激需求，許多新專案開始出貨，包括積極發展布局軟硬整合能力的研華，及近年朝向高毛利產品發展轉型見效的樺漢展望正向。

此外，各項終端應用發展穩健的艾訊、醫療及工業訂單逐漸成長的安勤、國防訂單增長及新增策略合作夥伴的融程電等三檔亦可留意。

工業電腦 台幣匯率

延伸閱讀

晶呈科技看明年特氣、TGV、去光阻液全面成長 股價飆漲停

士電、華城 四檔有看頭

看好2026年車市 裕日車衝銷量

恰逢期中選舉 美股、AI產業前景看好

相關新聞

最低工資115年元旦調漲 月薪2萬9500元、時薪196元

勞工及事業單位請注意，攸關基本生活的最低工資民國115年將調漲，元旦起月薪將從新台幣2萬8590元調漲至2萬9500元、...

白話財經EP177｜台灣氫能跨大步 全台第一座加氫站12/11走進高雄民眾生活

AI時代來臨，為了提升運算效能，全球用電量越來越大，這也讓外界憂心，全球的二氧化碳排放量會不會因著電力需求大增，而跟著上升。

台灣人均GDP超車日韓 IMF預測在亞洲19國中名列第四

據國際貨幣基金（IMF）預測，全球對先進半導體強勁需求帶動下，台灣今年的人均收入不只超車南韓，也持續領先日本。

台美關稅談判 年底難達陣

台美對等關稅談判尚未塵埃落定，國民黨立委賴士葆昨（24）日質詢時關注，是否有機會在今年底前達陣？經濟部次長何晉滄回應，今...

大財經／氫能時代來臨 AI耗能終有解？

台灣氫能發展跨出一大步，規畫已久的中油加氫站終於在今年十二月開張，這不僅是全台灣第一座商業加氫站，也是台灣氫能技術發展重...

大財經／童子賢：綠氫加速發展 有助空汙減排

國內日前有兩座加氫站啟用，分別位於高雄楠梓及台南樹谷，一座是全台首座商業用加氫站，另一座是示範用加氫站。台灣終於可以跟上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。