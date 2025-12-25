最低工資115年元旦調漲 月薪2萬9500元、時薪196元
勞工及事業單位請注意，攸關基本生活的最低工資民國115年將調漲，元旦起月薪將從新台幣2萬8590元調漲至2萬9500元、時薪從190元調漲196元，預估約247萬名勞工受惠。
最低工資民國115年1月1日起調升，每月薪資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18％；時薪則比照每月最低工資調幅，由190元調整至196元。
根據勞動部統計，最低工資調升後，月薪有173.95萬名勞工受惠，時薪則有72.98萬名勞工受惠。
配合最低工資調整，現行勞工保險投保薪資分級表、勞工職業災害保險投保薪資分級表、勞工退休金月提繳分級表將同步調整。
其中，勞保及災保第1級月投保薪資將由原本2萬8590元修正為2萬9500元，並刪除第2級的月投保薪資2萬8800元，其餘金額未修正，投保薪資等級也依序遞移；而勞退分級表第25級月提繳工資則由2萬8800元修正為2萬9500元，第26級下限配合修正，其餘維持不變。
勞保局後續將主動辦理逕調作業，從民國115年1月1日起調整為2萬9500元，根據統計，隨最低工資逕調，約影響勞保297萬人、就保113萬人、災保423萬人及勞退126萬人。
