最低工資115年元旦調漲 月薪2萬9500元、時薪196元

中央社／ 台北25日電
勞工及事業單位請注意，攸關基本生活的最低工資民國115年將調漲，元旦起月薪將從新台幣2萬8590元調漲至2萬9500元、時薪從190元調漲196元，預估約247萬名勞工受惠。

最低工資民國115年1月1日起調升，每月薪資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18％；時薪則比照每月最低工資調幅，由190元調整至196元。

根據勞動部統計，最低工資調升後，月薪有173.95萬名勞工受惠，時薪則有72.98萬名勞工受惠。

配合最低工資調整，現行勞工保險投保薪資分級表、勞工職業災害保險投保薪資分級表、勞工退休金月提繳分級表將同步調整。

其中，勞保及災保第1級月投保薪資將由原本2萬8590元修正為2萬9500元，並刪除第2級的月投保薪資2萬8800元，其餘金額未修正，投保薪資等級也依序遞移；而勞退分級表第25級月提繳工資則由2萬8800元修正為2萬9500元，第26級下限配合修正，其餘維持不變。

勞保局後續將主動辦理逕調作業，從民國115年1月1日起調整為2萬9500元，根據統計，隨最低工資逕調，約影響勞保297萬人、就保113萬人、災保423萬人及勞退126萬人。

投保薪資 最低工資 月薪

白話財經EP177｜台灣氫能跨大步 全台第一座加氫站12/11走進高雄民眾生活

AI時代來臨，為了提升運算效能，全球用電量越來越大，這也讓外界憂心，全球的二氧化碳排放量會不會因著電力需求大增，而跟著上升。

台灣人均GDP超車日韓 IMF預測在亞洲19國中名列第四

據國際貨幣基金（IMF）預測，全球對先進半導體強勁需求帶動下，台灣今年的人均收入不只超車南韓，也持續領先日本。

台美關稅談判 年底難達陣

台美對等關稅談判尚未塵埃落定，國民黨立委賴士葆昨（24）日質詢時關注，是否有機會在今年底前達陣？經濟部次長何晉滄回應，今...

大財經／氫能時代來臨 AI耗能終有解？

台灣氫能發展跨出一大步，規畫已久的中油加氫站終於在今年十二月開張，這不僅是全台灣第一座商業加氫站，也是台灣氫能技術發展重...

大財經／童子賢：綠氫加速發展 有助空汙減排

國內日前有兩座加氫站啟用，分別位於高雄楠梓及台南樹谷，一座是全台首座商業用加氫站，另一座是示範用加氫站。台灣終於可以跟上...

