台美關稅談判 年底難達陣
台美對等關稅談判尚未塵埃落定，國民黨立委賴士葆昨（24）日質詢時關注，是否有機會在今年底前達陣？經濟部次長何晉滄回應，今年剩下沒幾天，美國又逢耶誕節假期，「可能比較…」，隨後點了下頭。外界解讀，台美要在年底前完成談判仍有難度。
⭐2025總回顧
立委追問，是否能在農曆春節前落幕，何晉滄表示，這牽涉到美方時間。
前立委蔡正元爆料，外傳營業額達500億元的製造業必須優先赴美投資，何晉滄對此表示，不清楚這項訊息；行政院當時澄清，相關資訊多為拼湊羅織，不是事實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言