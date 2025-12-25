聽新聞
0:00 / 0:00

財長：新青安違規 追回利息1.5億

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導

立委王世堅指出，疫情前四年房價指數漲幅僅百分之五點四，但新青安政策上路後一年內，房價指數上漲百分之十二點三，房價所得比也明顯攀升，顯示政策對房價具有顯著推升效果。財政部長莊翠雲表示，新青安政策執行以來已多次精進，並加強查核不當使用情形，目前已追回利息補貼金額逾一點五億元，至於政策於明年七月屆期後是否調整，將持續檢討。

⭐2025總回顧

王世堅昨在立法院財委會質詢指出，新青安政策初衷在協助無自有住宅的青年，實務上卻出現人頭戶、高所得者及非自住使用等亂象，且房價在新青安上路後明顯加速上漲。他指出，疫情前四年（二○一六年至二○二○年）房價指數僅上漲百分之五點四，疫情期間（二○二○年至二○二三年）三年半上漲百分之廿四點九，但新青安上路後一年內，房價指數即上漲百分之十二點三，房價所得比也快速攀升，顯示政策對房價產生顯著推升效果。

莊翠雲表示，新青安貸款並未排除在不動產放款集中度之外，仍納入監控範圍，且政策將於明年七月卅一日截止，至於是否調整，財政部將持續與相關機關及公股銀行檢討。

莊翠雲指出，新青安政策目標仍是協助真正有居住需求的青年族群，後續在制度調整上，將納入立委意見，持續強化管理，避免資源被有心人不當使用。

財政部 新青安 房貸

延伸閱讀

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

王世堅質疑新青安助漲房價 財部：已追回1.5億利息補貼

王世堅評「斷奶了」 蔣萬安反倒關心這一事

卓榮泰不副署 王世堅說重話 Cheap解讀3個關鍵論點

相關新聞

AI帶動11月製造業生產連21紅 「這產業」意外翻黑結束13個月正成長

經濟部24日發布11月工業生產指數119.31，製造業生產指數120.84，皆創歷年同月新高，分別年增16.42%及17...

美對陸晶片延後課稅 留談判籌碼

美國廿三日公布在拜登政府晚期啟動的調查結果，認定中國大陸在半導體領域從事不公平貿易行為，將對大陸半導體進口加徵關稅，但至...

財長：新青安違規 追回利息1.5億

立委王世堅指出，疫情前四年房價指數漲幅僅百分之五點四，但新青安政策上路後一年內，房價指數上漲百分之十二點三，房價所得比也...

普發現金刺激 11月零售營業額增1.4%

經濟部昨發布十一月零售業營業額四四五九億元，意外年增百分之一點四。經濟部統計處副處長陳玉芳說，主因是政府普發現金，業者搭...

搶國際訂單！台中國際會展中心明年迎來52檔展覽 廠商憂3大痛點

台中國際會展中心明年迎來52場展覽、30場活動及266場會議，今天立院考察行程中，與會的台灣機械、手工具及台中商業會等紛...

四大因素推升 國際金價今日以每盎司4526美元再創史上新高價位

國際金價今日以盤中最高以每盎司4526美元再創史上新高，目前在4500美元上下價位震盪，法人指出，金價站上4500美元再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。