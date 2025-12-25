財長：新青安違規 追回利息1.5億

立委王世堅指出，疫情前四年房價指數漲幅僅百分之五點四，但新青安政策上路後一年內，房價指數上漲百分之十二點三，房價所得比也明顯攀升，顯示政策對房價具有顯著推升效果。財政部長莊翠雲表示，新青安政策執行以來已多次精進，並加強查核不當使用情形，目前已追回利息補貼金額逾一點五億元，至於政策於明年七月屆期後是否調整，將持續檢討。

王世堅昨在立法院財委會質詢指出，新青安政策初衷在協助無自有住宅的青年，實務上卻出現人頭戶、高所得者及非自住使用等亂象，且房價在新青安上路後明顯加速上漲。他指出，疫情前四年（二○一六年至二○二○年）房價指數僅上漲百分之五點四，疫情期間（二○二○年至二○二三年）三年半上漲百分之廿四點九，但新青安上路後一年內，房價指數即上漲百分之十二點三，房價所得比也快速攀升，顯示政策對房價產生顯著推升效果。

莊翠雲表示，新青安貸款並未排除在不動產放款集中度之外，仍納入監控範圍，且政策將於明年七月卅一日截止，至於是否調整，財政部將持續與相關機關及公股銀行檢討。

莊翠雲指出，新青安政策目標仍是協助真正有居住需求的青年族群，後續在制度調整上，將納入立委意見，持續強化管理，避免資源被有心人不當使用。