聽新聞
0:00 / 0:00
財長：新青安違規 追回利息1.5億
立委王世堅指出，疫情前四年房價指數漲幅僅百分之五點四，但新青安政策上路後一年內，房價指數上漲百分之十二點三，房價所得比也明顯攀升，顯示政策對房價具有顯著推升效果。財政部長莊翠雲表示，新青安政策執行以來已多次精進，並加強查核不當使用情形，目前已追回利息補貼金額逾一點五億元，至於政策於明年七月屆期後是否調整，將持續檢討。
⭐2025總回顧
王世堅昨在立法院財委會質詢指出，新青安政策初衷在協助無自有住宅的青年，實務上卻出現人頭戶、高所得者及非自住使用等亂象，且房價在新青安上路後明顯加速上漲。他指出，疫情前四年（二○一六年至二○二○年）房價指數僅上漲百分之五點四，疫情期間（二○二○年至二○二三年）三年半上漲百分之廿四點九，但新青安上路後一年內，房價指數即上漲百分之十二點三，房價所得比也快速攀升，顯示政策對房價產生顯著推升效果。
莊翠雲表示，新青安貸款並未排除在不動產放款集中度之外，仍納入監控範圍，且政策將於明年七月卅一日截止，至於是否調整，財政部將持續與相關機關及公股銀行檢討。
莊翠雲指出，新青安政策目標仍是協助真正有居住需求的青年族群，後續在制度調整上，將納入立委意見，持續強化管理，避免資源被有心人不當使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言