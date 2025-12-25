聽新聞
普發現金刺激 11月零售營業額增1.4%

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨發布十一月零售業營業額四四五九億元，意外年增百分之一點四。經濟部統計處副處長陳玉芳說，主因是政府普發現金，業者搭配促銷活動，刺激消費。經濟部指零售業全年成長趨緩，預估負成長百分之○點三至零成長。經濟部認為，隨著環境趨於明朗，加上低基期，二○二六年內需會逐步回溫。

若今年零售業營業額轉為負成長，將終止過去連九年成長走勢。

陳玉芳表示，今年零售業營業額成長趨緩，今年第一季成長百分之○點九，第二季衰退百分之一點六、第三季衰退百分之一點六，第四季推估年增百分之一點二至二點二，看來內需有持續回溫，今年基期較低，明年穩定回升。

經濟部預估十二月有耶誕節、跨年贈禮及聚餐消費需求，加上政府普發現金、貨物稅減徵政策，營業額約落在四三五三億至四四八四億元，年增百分之○點三至百分之三點三。

經濟部指出，十一月零售業營業額四四五九億元，主因受惠周年慶、雙十一、黑五購物節商機挹注，加上業者搭配普發現金政策加碼促銷，致百貨公司年增百分之七點一、量販店年增百分之十一點六、布疋及服飾品零售業年增百分之六點七、便利商店年增百分之五點一、資通訊及家電設備零售業年增百分之五點九、超級市場年增百分之六點六。

陳玉芳指出，百貨周年慶都在十月，因搭配政府普發現金推出促銷措施，十一月百貨公司營業額呈月增，她說，普發現金的帶動效益實際上很難計算，已反映出刺激消費。

不過，經濟部指出，民眾對耐久財之消費意願仍保守，導致汽機車零售業衰退百分之七點八、家用器具及用品零售業衰退百分之三點六。累計一至十一月零售業營業額為四兆四○六二億元，下滑百分之○點三。

普發現金 零售業

