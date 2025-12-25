11月零售營業額 意外成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（24）日發布11月零售業營業額4,459億元，經濟部原預估會呈負成長，卻意外年增1.4%。對此，經濟部統計處副處長陳玉芳指出，主因是政府普發現金，業者搭配促銷活動，刺激消費。

經濟部預估零售業全年負成長0.3%至零成長。經濟部認為，隨著大環境趨於明朗，加上低基期，2026年內需會逐步回溫。若去年全年零售業營業額轉負成長，將終止連九年正成長走勢。

陳玉芳表示，今年零售業營業額成長趨緩，今年第1季正成長0.9%，第2季年減1.6%、第3季年減1.6%，第4季推估年增1.2%至2.2%，看來內需有持續回溫，今年基期較低，明年穩定回升。

經濟部預估12月有耶誕節、跨年的贈禮及聚餐消費需求，加上政府普發現金、貨物稅減徵，營業額約落在4,353億至4,484億元，年增0.3%至3.3%。

11月餐飲業營業額884億元，年增2.8%，統計1至11月營業額為9,720億元，年增3.2%。經濟部預估，今年全年餐飲業營業額仍將持續創新高，年增估3%左右。

11月批發業營業額為1兆2,510億元，年增16.7%，主因新興科技應用商機持續拓展。

