工業生產寫最強11月

經濟部昨（24）日發布11月工業生產指數119.31，製造業生產指數120.84，皆創歷年同月新高，分別年增16.42%及17.35%，雙雙呈連21紅。

經濟部預估，今年全年製造業生產將創歷年新高，預估年增約17%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，因AI、高效能運算及雲端資料服務等需求續強，支撐工業生產動能穩健成長，惟因傳產海外市場競爭及需求仍未全面復甦而減產，儘管預估今年全年製造業生產創新高，惟成長率難突破二成。

在AI需求推進下，經濟部預估，12月製造業生產指數年增13.1%至16.8%。

展望未來，陳玉芳表示，儘管國際貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定因素仍存，AI與高效能運算等新興科技應用商機延續，加上AI算力需求增長，將持續推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈訂單，加以農曆春節前備貨需求釋出，預期製造業生產動能將穩步成長。

經濟部統計，11月製造業生產指數120.84，年增17.35%；累計前11月年增17.38%。

主要產業方面，11月電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增17.55%，連23月正成長，主要受惠於高效能運算與AI應用需求持續強勁，帶動12吋晶圓代工、IC封測、IC設計、主機板等產品生產成長。其中積體電路業生產指數創歷年同月新高，增產18.17%，亦呈連23月正成長。