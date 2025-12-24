推動自然碳匯 碳交所首度引進加強森林經營碳權專案

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

為推動自然碳匯，協助企業達成淨零排放目標，碳交所國際碳權交易平台繼植樹造林專案後，首次引入「加強森林經營」（Improved Forest Management, IFM）類型專案，這也是碳交所首批來自美國額度核發機構ACR的專案，可擴大自願性碳市場與國際接軌版圖。

ACR成立於1996年，早於聯合國清潔發展機制（CDM），是全球首個獨立自願性溫室氣體減量註冊單位，並長期擔任加州總量管制與交易計畫（California Cap-and-Trade）的抵換專案註冊機構（Offset Project Registry，OPR），在森林與土地利用相關專案具備深厚經驗，於北美森林碳權領域具領導地位。

國際大廠近年來積極布局高品質自然為本解決方案，如微軟（Microsoft）於今年6月簽署480萬噸美國IFM碳權採購協議，創下微軟迄今最大規模的自然碳匯採購紀錄；Apple旗下Restore Fund則擴大對美國和拉丁美洲自然解方的投資，於9月投入保護及復育加州紅杉林的計畫，可見IFM專案已成為企業淨零轉型布局的重要策略。

碳交所表示，與植樹造林類型專案（Afforestation, Reforestation, and Revegetation，即ARR）不同，IFM是在既有的森林基礎上，透過延長輪伐期、減少伐採量等改善作業方式，增加森林碳存量。本次上架的IFM專案來自緬因州，當地傳統林業普遍採取皆伐（clearcut）或重度伐採模式，專案透過改變森林經營策略，除具備減量效益，亦達到保護當地潔淨水源、提升生物多樣性之效，符合多項聯合國永續發展目標（SDGs）。此外，因應產業減碳有在地化抵換的趨勢，引進北美當地IFM碳權，有助於企業在特定區域進行碳抵換的策略需求，協助產業靈活進行碳管理布局。

在碳權品質方面，碳交所除持續依循環境部的參考指引審查，也引入衛星遙測技術、美國官方資料庫等，針對專案區域的自然災害風險，包含野火、洪水及病蟲害等面向進行評估，確保專案符合外加性及永久性要求。

