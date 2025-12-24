卓榮泰：台日共推全光網路 盼續深化經貿合作

快訊

中央社／ 台北24日電

台日宣布合作引進全光網路取代銅線網路，行政院長卓榮泰今天表示，全光網路為全球首創，必定會對全球AI科技發展產生巨大的影響，也盼台日在經貿、科技領域等各面向持續深化合作。

卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、外交部次長吳志中等人陪同下，接見日本前外務大臣、眾議員河野太郎等人。

卓榮泰致詞時表示，台日雙方在區域和平、科技合作跟經濟安全上都有非常多合作，像是近日台灣國家實驗研究院、國家高速網路與計算中心、日本NTT（日本電信電話公司）、中華電信就合作引進全光網路取代銅線網路，將大幅降低能源消耗，提高傳輸速度，這也是全球首創，必定會對全球AI科技發展產生巨大影響。

他進一步指出，12月初在台日經貿會議中簽署台日數位貿易協定、地區海關合作備忘錄，台積電在日本熊本的第一廠已經啟用量產，第二廠也準備開始動工，種種都象徵著雙方合作是建立在有互信基礎的夥伴關係上。

卓榮泰說，台日雙方互為第3大與第4大貿易夥伴，截至11月底，雙邊貿易總額超過700餘億美元，台灣也已經依據國際標準、科學根據以及長期的安全檢測，開放進口日本福島食品，相信能更加深化彼此未來的經貿合作。

卓榮泰強調，台日共同目標就是促進印太地區的和平跟發展，期待日本持續與台灣合作，共同推動台日數位科技交流，深化在AI、數據、機器人、無人載具等各方面的合作。

河野太郎在疫情期間曾為日本疫苗接種大臣，卓榮泰致詞時也再次感謝日本政府當年襄助疫苗，以及在今年提供投入式水位計，協助監測馬太鞍溪堰塞湖水位。河野太郎則說，日台始終互相協助對方共度難關，是患難見真情，相信未來也會持續如此。

日本 台日 網路

