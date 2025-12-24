AI 帶動11月製造業生產連21紅 「這產業」竟意外翻黑結束13個月正成長

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部24日發布11月工業生產指數119.31，製造業生產指數120.84，皆創歷年同月新高，分別年增16.42%及17.35%，雙雙呈連續第21個月正成長走勢。經濟部預估，2025年全年製造業生產將創歷年新高，預估年增約17%。

在各業生產中，資訊電子產業方面，因受惠人工智慧浪潮推動新興科技應用持續發酵，以及半導體產業投資動能延續，生產持續暢旺。傳產方面，則受海外同業競爭及終端需求仍疲影響，部分廠商持續調節減產或進行產線排修，致化學材料及肥料業、基本金屬業、汽車及其零件業、機械設備業四大傳產生產則全面皆墨。

其中，令外界意外的是，機械設備業11月生產呈負成長4.26%，竟結束過去連續13個月正成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳解釋，11月機械設備生產負成長，主因是上年同月部分廠商集中交貨，比較基期相對較高，致其他通用機械及零組件、其他電子生產設備及零組件、升降梯等產品減產，惟半導體生產用設備及零組件受惠半導體產業積極擴增產能仍續呈增產，抵銷部分減幅。她指出，應該是單月現象，後續持續關注。

工業生產指數 半導體

